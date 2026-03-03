Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत

Mar 03, 2026 01:57 pm ISTRatan Gupta भाषा, खूंटी
share Share
Follow Us on

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सोमवार रात राज्य की राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूर रानिया थाना क्षेत्र के तूडीगढ़ा गांव में हुई।

झारखंड में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत

झारखंड के खूंटी जिले में एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सोमवार रात राज्य की राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूर रानिया थाना क्षेत्र के तूडीगढ़ा गांव में हुई।

रानिया थाना प्रभारी श्यामल शुभंकर ने बताया, “सोमवार रात ग्रामीणों से सूचना मिली कि एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया।”

ये भी पढ़ें:गुजरात बोर्ड परीक्षा के बीच सूरत में 2 छात्रों ने की आत्महत्या
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान से आई ‘सिंधी घियर’ की मिठास, 79 साल बाद भी होली पर छाई

मृतकों की पहचान 25 वर्षीय सनिका मुंडा, 24 वर्षीय तुरी हासा (दोनों खूंटी जिले के निवासी) और 26 वर्षीय मनु बारजो (पश्चिमी सिंहभूम जिले के बुरु गांव निवासी) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि तीनों रानिया मुख्यालय में साप्ताहिक सोमवार बाजार में आए थे और घर लौटते समय यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के एक गांव से एक अन्य भयानक खबर सामने आई है। यहां 57 वर्षीय तांत्रिक ने एक घर में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। बलात्कार के एक मामले में पहले भी जेल जा चुके तांत्रिक को सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें:पिंक कार्ड की क्या जरूरत? BJP गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक छीन रही- आप के 5सवाल
ये भी पढ़ें:झारखंड में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी होंगे रिहा, योजनाओं का लाभ भी मिलेगा लाभ

अनुमंडल पुलिस अधिकारी (जगन्नाथपुर) रापेल मुर्मू ने बताया कि पीड़िता की मां ने रविवार को जगन्नाथपुर थानाक्षेत्र में स्थित गांव में अपने घर पर काले जादू के जरिये बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए तांत्रिक को बुलाया था। देश के कई इलाकों में तांत्रिकों से बीमारियों का इलाज कराना आम बात है। एसडीपीओ ने बताया कि अनुष्ठान करने के बाद तांत्रिक ने शिकायतकर्ता और उसके बीमार बेटे को पास के एक तालाब पर परिक्रमा करने और उसमें पूजा सामग्री को विसर्जित करने के लिए भेजा था।

पुलिस ने बताया कि बीमार लड़के की 17 वर्षीय बड़ी बहन घर पर अकेली थी, और तांत्रिक ने उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने घर लौटने पर मां को आपबीती बताई, जिसके बाद मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुर्मू ने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित पुलिस टीम ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक 2014 में जगन्नाथपुर में बलात्कार के एक मामले में जेल गया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Accident
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।