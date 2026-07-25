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तांत्रिक ने परी से धनवर्षा का दिया लालच, ना मिलने पर युवकों ने कर दी हत्या; रांची में 3 गिरफ्तार

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में पुलिस ने कोकर निवासी तांत्रिक रमेश ठाकुर हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक द्वारा धन वर्षा के झूठे झांसे से नाराज होकर तीन युवकों ने वारदात की थी।

रांची में तांत्रिक का मर्डर 3 आरोपी गिरफ्तार
रांची में तांत्रिक का मर्डर

रांची में पुलिस ने कोकर निवासी तांत्रिक रमेश ठाकुर हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक द्वारा धन वर्षा के झूठे झांसे से नाराज होकर तीन युवकों ने वारदात की थी। इनमें डोरंडा के पोखरटोली का अमित चौधरी, लोअर बाजार का सचिन गुप्ता व लालपुर का निरंजन स्वांसी शामिल है। इनके पास से पिस्टल, गोली-खोखा, खून से सना प्लास, मृतक के रोल्ड गोल्ड के आभूषण, 3 फोन और बाइक आदि सामान बरामद किए गए हैं।

अमीर बनने के लालच में तांत्रिक के पास जाते थे

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने शुक्रवार को समाहरणालय में पत्रकारों को बताया कि रमेश कथित तौर पर ओझागुनी का काम करता था। दरबार लगाता था, जहां अमीर बनने के लालच में युवा आते थे। तीनों युवक परी द्वारा धन वर्षा की लालसा में थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो तांत्रिक को मार डाला।

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इस मामले की जानकारी देते हुए राणा ने बताया कि आरोप है कि रमेश युवाओं को परी द्वारा धन वर्षा का झांसा देता था। इसके लिए वह उनका अप्राकृतिक यौनाचार करता था। रमेश की अमित से मित्रता हुई। उसके जरिए वहां सचिन और निरंजन का भी आने-जाने लगे। अमीर बनने का सपना लिए तीनों युवक तांत्रिक की प्रक्रिया का पालन करने लगे। लेकिन उन्हें इसके बाद भी जब फल नहीं मिला तो हताश हो गए। इसी हताशा में तीनों ने योजना बनाई और घटना के दिन तय किया कि अगर धन वर्षा नहीं हुई तो रमेश ठाकुर की हत्या कर देंगे।

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पहले गोली मारी, नहीं लगी तो प्लास से कर दी हत्या

सिटी एसपी ने शुक्रवार को बताया कि घटना के दिन आवास पर पहुंचने पर तीनों युवकों का तांत्रिक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ। इसके बाद भी धन वर्षा और परी से मुलाकात नहीं होने पर आरोपियों में से एक ने साथ लाए पिस्टल से रमेश पर गोली चलाई, लेकिन संयोग से उसे गोली नहीं लगी। इसके बाद पास में रखे पलाश से रमेश के सिर पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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