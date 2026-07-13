घर में आए मेहमान ने 3 साल की मासूम का किया रेप, प्राइवेट पार्ट से खून निकलता देख मां के उड़े होश
3 year old toddler raped in Jharkhand Gumla: झारखंड के गुमला से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 18 साल के एक लड़के ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।
3 year old toddler raped in Jharkhand Gumla: झारखंड के गुमला से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 18 साल का एक लड़का 3 साल की मासूम बच्ची के साथ खेल रहा था, तभी उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे दबोचकर घर ले गया, जहां उसके साथ कथित बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। यह घटना शनिवार शाम को घाघरा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एक गांव में हुई है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
जान-पहचान वाला लड़का आया था घर
घाघरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मोहन कुमार ने PTI को बताया, आरोपी परिवार का जान-पहचान वाला है। शनिवार शाम को पीड़िता के परिवार से मिलने आया था। उसने उसकी मां से घर का काम खत्म करने को कहा और बोला कि वह तब तक बच्ची के साथ रहेगा। मां अपने रोजाना के काम के लिए दूसरे कमरे में चली गई।
बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स से खून निकलता देख…
थोड़ी देर बाद मां ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी और वह दौड़कर कमरे में आई। पुलिस के मुताबिक, मां ने अपनी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स से खून बहता हुआ देखा तो वो हैरान रह गईं। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। जबकि आरोपी दूसरी तरफ पड़ा था। परिवार आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल ले गया और अगले दिन रविवार को FIR दर्ज कराई।
आरोपी हुआ गिरफ्तार, घर पर हुई मीटिंग, जांच जारी
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्ची की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया है। कहा जाता है कि गांव वालों ने मामले को दबाने के लिए पीड़िता के घर पर एक मीटिंग की थी। सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) सुरेश कुमार यादव ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि इस बारे में कोई मीटिंग हुई थी या कोई फैसला लिया गया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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