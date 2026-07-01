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3 साल की बच्ची को बहलाकर ले जाता, बार-बार रेप करता रहा नाबालिग; पकड़ा गया

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर घर ले जाता था और उसके साथ रेप किया करता था। अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है।

3 साल की बच्ची को बहलाकर ले जाता, बार-बार रेप करता रहा नाबालिग; पकड़ा गया

रांची के तुपुदाना में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के ओपी क्षेत्र में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हालांकि तुपुदाना ओपी की पुलिस ने रेप करने वाले नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने उसे मंगलवार को रिमांड होम भेज दिया है। जानकारी के अनुसार तुपुदाना क्षेत्र में तीन साल की नाबालिग बच्ची अपने माता-पिता समेत परिवार के सदस्यों के साथ रहती थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक नाबालिग लड़का एक सप्ताह से नाबालिग बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर ले जाता था। वहां पर नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी रेप किया करता था। हालांकि बच्ची ने कई बार विरोध भी किया, लेकिन आरोपी उसे डराता-धमकाता था। इस वजह से बच्ची ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में नहीं बताया।

चामची से बताई पूरी कहानी

बच्ची शनिवार की रात अपनी चाची के साथ सोयी थी। इसी क्रम में बच्ची ने चाची को पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद रविवार को बच्ची को लेकर परिवार के सदस्य तुपुदाना ओपी पहुंचे और मामला दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पुलिस ने नाबालिग लड़का को सोमवार को छापेमारी कर पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच मंगलवार को सदर अस्पताल में करायी।

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लालपुर में छेड़खानी विवाद में हत्या के दोषी को उम्रकैद

छेड़खानी को लेकर हुए विवाद के बाद लालपुर की नगड़ा टोली निवासी महेश सुरीन की हत्या के चार साल पुराने मामले में दोषी करार अभियुक्त अतुल मुंडा को अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला लालपुर थाना में कांड संख्या 25/2022 से जुड़ा है। घटना की शुरुआत 14 फरवरी 2022 की शाम करीब सात बजे एक युवती से छेड़खानी को लेकर हुए विवाद से हुई थी।

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आरोप है कि इस बात को लेकर अतुल मुंडा ने मारपीट की थी। इसके बाद 15 फरवरी 2022 की शाम करीब 7.30 बजे महेश सुरीन, अंकित मुंडा और नवीन मुंडा आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के उद्देश्य से अतुल मुंडा के घर पहुंचा था। प्राथमिकी के मुताबिक, उस समय अतुल मुंडा अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। तीनों उसे छत से नीचे लेकर आ रहे थे, तभी अतुल ने कथित रूप से हथौड़े से महेश सुरीन के सिर पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल महेश को तत्काल रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अतुल मुंडा को दोषी पाया।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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