Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड में पत्थर खदान में मलवा गिरने से 3 मजदूरों की मौत, मची अफरा-तफरी

Mar 17, 2026 09:27 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, पाकुड़
share

खदान में होल करने के दौरान ऊपरी हिस्से पर जमा मिट्टी और मलबे का विशाल ढेर अचानक नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में वहां काम कर रहे कई मजदूरों के दबने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार, मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

झारखंड में पत्थर खदान में मलवा गिरने से 3 मजदूरों की मौत, मची अफरा-तफरी

मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के कान्हूपुर मौजा स्थित झारखंड-बंगाल सीमा पर पश्चिम बंगाल के राजग्राम द्वारा संचालित एक पत्थर खदान में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। खदान में होल करने के दौरान ऊपरी हिस्से पर जमा मिट्टी और मलबे का विशाल ढेर अचानक नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में वहां काम कर रहे कई मजदूरों के दबने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार, मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

3 मजदूरों की मौत, मची अफरा-तफरी

तीन मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई उसमें पश्चिम बंगाल के बनोरामपुर निवासी बाबू शेख, अमीर शेख, बोरूंगा रामनाथपुर निवासी एकोरी राजवंशी शामिल हैं। वहीं रामपुरहाट अस्पताल में भर्ती दो मजदूर मोनो मोसोव टुडू पिता पतरास टुडू, बाबू धन टुडू पिता स्वर्गीय रवि लाल टुडू दोनों मजदूर पाकुड़ जिले के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मलबे से निकाले गए घायल मजदूरों को तत्काल इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के निजी अस्पतालों में भेजा गया है। हालांकि, हताहतों की संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें:रांची में कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, दी हत्या की धमकी
ये भी पढ़ें:ये पहले ही कर लेना चाहिए था…, दिल्ली मेट्रो में सफर करके बोंली नॉर्वे की राजदूत

झारखंड-बंगाल सीमा विवाद में उलझा मामला

हादसे के बाद खदान प्रबंधन का दावा है कि घटनास्थल पश्चिम बंगाल की सीमा में पड़ता है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि यह क्षेत्र झारखंड के पाकुड़ जिले का हिस्सा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित खदान में लंबे समय से अवैध उत्खनन का खेल चल रहा था।X हैरानी की बात यह है कि घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था।

अरविंद कुमार बेदिया सीओ पाकुड़ ने बताया, मालपहाड़ी ओपी प्रभारी को घटनास्थल पर जाकर सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटनास्थल झारखंड में है या पश्चिम बंगाल में। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:इंदौर में 2 गर्लफ्रेंड छोड़ गया नाइजीरियन युवक, मिलने आया तो पुलिस ने भेजा वापस
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।