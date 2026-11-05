बोकारो में दर्दनाक हादसा! कोयला स्टॉक धंसने से दबीं 3 महिलाएं; तीनों की मौत
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां कोयला स्टॉक धंसने के कारण तीन महिलाएं दब गईं और उसी में उनकी मौत हो गई।
झारखंड के बोकारो जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र की कथारा कोलियरी के 5 नंबर स्टॉक यार्ड में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गुरुवार सुबह कोयला चुनने के क्रम में ऊपर से स्टॉक का कोयला धंसने से दबकर तीन महिलाओं की मौत हो गई। इनमें कोलियरी से सटे बांध बस्ती की कौशल्या देवी, पुष्पा देवी व सोहरी देवी शामिल है।दो मृतका यादव समाज से जबकि एक मृतका रजवार समाज से है। वहीं इसी घटना में इसी इलाके की अन्य तीन महिलाएं व एक पुरुष घायल हो गए।
अस्पताल पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी
घटना के बाद तुरंत कोयला चुनने वाले अन्य ग्रामीण व परिजन जुट गए। फिर सभी को सीसीएल कथारा क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया था। परंतु यहां जांच के क्रम में तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस और सीसीएल प्रबंधन के अधिकारी भी पहुंचे। फिर आवश्यक कार्रवाई की जाने लगी। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट भेजने की तैयारी चल रही थी।
जान जोखिम में डाल इकट्ठा करते हैं कोयला
बता दें कि बेरमो कोयलांचल में कोलियरियों के आसपास के क्षेत्रों में बसे अधिकांश लोग आज भी या तो चालू कोलियरियों से या तो बंद कोलियरियों से कोयला निकाल कर या तो फिर रेलवे रैक से कोयला उतार कर जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ इन्हें धंधेबाजों के पास बेचकर घर का जीविकोपार्जन करते हैं। सीसीएल प्रबंधन-सीआईएसएफ तथा पुलिस-प्रशासन की सख्ती के समय यह बंद रहता है। उसके बाद फिर ग्रामीण अपने काम में जुट जाते हैं। इस दौरान जान गंवाने का भी मानो इन्हें कोई गम नहीं रहता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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