10 दिन में थम जाएंगे दिल्ली-धनबाद स्पेशल ट्रेनों के पहिए, राजधानी जाने वालों का बढ़ेगा संकट
धनबाद से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए संजीवनी बनीं स्पेशल ट्रेनों के पहिए थमने वाले हैं। अगले महीने से दिल्ली जाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रेलवे की ओर से चलाई जा रही दिल्ली रूट की तीन स्पेशल ट्रेनें अगले 10 दिनों में एक साथ बंद होने वाली हैं।
धनबाद से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए संजीवनी बनीं स्पेशल ट्रेनों के पहिए थमने वाले हैं। अगले महीने से दिल्ली जाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रेलवे की ओर से चलाई जा रही दिल्ली रूट की तीन स्पेशल ट्रेनें अगले 10 दिनों में एक साथ बंद होने वाली हैं। इनमें दो स्पेशल ट्रेनें धनबाद स्टेशन से खुलती हैं, जबकि एक ट्रेन हावड़ा से खुलकर धनबाद के रास्ते दिल्ली जा रही हैं। इसकी वजह भी सामने आई है।
तीनों ट्रेनों के बंद होने से धनबाद के यात्रियों के सामने दिल्ली पहुंचने का संकट गहरा जाएगा। छठ महापर्व के बाद वापसी और वैवाहिक लग्न की भीड़ को यही तीनों स्पेशल ट्रेनें थाम रही हैं। स्थिति यह है कि धनबाद से दिल्ली जाने वाली धनबाद-दिल्ली स्पेशल और धनबाद-शकूर बस्ती स्पेशल में हर ट्रिप में औसतन 950 यात्री सफर कर रहे हैं। दोनों ट्रेनों के शेष बचे सभी फेरों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है और कंफर्म सीट मिलनी मुश्किल हो गई है।
2 दिन चलेगी दिल्ली धनबाद स्पेशल
धनबाद-दिल्ली स्पेशल 21 और 28 नवंबर को चलेगी। इसी तरह धनबाद-शकूर बस्ती स्पेशल 23, 27 और 30 नवंबर तथा हावड़ा-आनंद विहार स्पेशल 24 नवंबर और एक जनवरी को चलेगी। शकूर बस्ती स्पेशल में 30 नवंबर को थर्ड इकोनॉमी की कुछ सीटों को छोड़ किसी भी ट्रेन में किसी भी श्रेणी में सीट खाली नहीं है।
कार्तिक पूर्णिमा पर कई स्टेशनों पर रुकेगी मौर्य
कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर धनबाद होकर चलने वाली मौर्य एक्सप्रेस का बिहार में कई अतिरिक्त स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। 24 नवंबर को 15027 संबलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस सोनपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर घाट वाले परमानंदपुर, नयागांव, सीतलपुर, अवतारनगर, बड़ागोपाल, गोल्डिनगंज स्टेशनों पर रुकेगी। इसी तरह सोनपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर 15028 गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस घोसवर, सराय, कुढ़नी, तुर्की, रामदयालुनगर स्टेशनों पर रुकेगी।
कोहरे के कारण स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ना मुश्किल
दिसंबर मध्य से उत्तर भारत में घने कोहरे की आशंका रहती है। कोहरे को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के समय पालन को दुरुस्त रखने के लिए कई नियमित ट्रेनों को रद्द कर दिया है। लिहाजा कोहरे के कारण तीनों स्पेशल ट्रेनों के फेरों में आगे विस्तार होने की संभावना कम है। त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में स्पेशल ट्रेनों को मिल रही लोकप्रियता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि धनबाद से दिल्ली के लिए यात्रियों का दबाव बेहद अधिक है। ऐसे में धनबादवासी अस्थायी स्पेशल ट्रेनों की बजाय धनबाद से दिल्ली के लिए एक नियमित ट्रेन चलाने की मांग तेज कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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