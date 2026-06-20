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झारखंड में दर्दनाक हादसा! एक साथ डूब गए 3 सगे भाई-बहन; तीनों की मौत

Mohammad Azam पीटीआई, लातेहार
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झारखंड के लातेहार में सगे भाई-बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चे एक साथ पैदा हुए थे। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

झारखंड में दर्दनाक हादसा! एक साथ डूब गए 3 सगे भाई-बहन; तीनों की मौत

झारखंड के लातेहार जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के केबालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के आरा गांव में शुक्रवार की देर शाम एक हृदयविदारक घटना में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार आरा गांव निवासी द्वारिका गंझु के तीन बच्चे 9 साल का माही कुमार, 6 साल की दीपिका कुमारी और 3 साल का आर्यन कुमार गांव के पास पत्थर (फायरक्ले) निकालने के लिए सालों पहले खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए थे। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

जांच के बाद डॉक्टर ने मृतक घोषित किया

घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीण बच्चों को आनन-फानन में इलाज के लिए बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक डॉ. दयानंद कुमार ने जांच के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

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एक साथ डूबे तीनों बच्चे

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गड्ढा कई वर्षों पुराना है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसी गड्ढे में नहाने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना स्थल एनटीपीसी द्वारा निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट के समीप स्थित है। मृतक बच्चों के पिता द्वारिका गंझु तेतरियाखांड कोलियरी में सीसीएल कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके तीनों बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन से जन्मे थे। एक साथ तीन बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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इलाके में शोक का माहौल

इस हृदयविदारक घटना के बाद आरा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल है। वहीं घटना की सूचना पाकर बालूमाथ प्रभारी थाना प्रभारी अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार व देवेंद्र सिंह ने बालूमाथ अस्पताल परिसर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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