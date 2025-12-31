Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़3 prisoners escape from hazaribagh central jail 12 security person suspended
हजारीबाग जेल से भाग गए 3 कैदी, कैसे लांघी 5 लेयर की सुरक्षा दीवार? 12 जवान सस्पेंड

हजारीबाग जेल से भाग गए 3 कैदी, कैसे लांघी 5 लेयर की सुरक्षा दीवार? 12 जवान सस्पेंड

संक्षेप:

झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार हो गए हैं। इस घटना की सूचने मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा में लगे 12 जवानों को सस्पेंड कर दिया है।

Dec 31, 2025 12:03 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
झारखंड के हजारीबाग लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से तीन कैदी लापता हो गए हैं। ये तीनों कैदी धनबाद के बताए जा रहे हैं। तीन कैदियों के जेल से भागने की पुष्टि जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने आज की है। ये कौन कैदी है किस मामले में सजा काट रहे थे या फिर विचाराधीन थे, इसकी जानकारी जेल प्रशासन ने नहीं दी है। कैदी ने जेल की पांच स्तरीय सुरक्षा दीवार को भेदकर फरार हुए हैं।

हजारीबाग जेल में हुई इस घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सकते में ला दिया है। यह जेल हाई सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। जहां खूंखार कैदी और नक्सलियों को रखा जाता है। इसके साथ ही कई विचाराधीन हाई प्रोफाइल कैदी भी जेल में बंद हैं। ऐसे में तीन कैदी के लापता होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठना शुरू हो चुका है। जेल प्रशासन ने इस घटना के बाद से जांच की शुरुआत कर दी है।

12 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड

हजारीबाग जेल की सुरक्षा व्यवस्था को हाल के दिनों में और भी अधिक दुरुस्त किया गया था। सुरक्षा के नजर जेल आईजी ने पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए 12 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। लेकिन इस घटना ने फिर एक बार हजारीबाग जेल प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है।

5 लेयर की सुरक्षा दीवार भेदकर फरार

लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जेल में पांच स्तरीय सुरक्षा कवच है। कोई भी व्यक्ति जो जेल परिसर के अंदर जाता है, उसे इन पांच सुरक्षा घेरा से गुजरना होता है। जहां संपूर्ण जांच होने के बाद ही जेल के अंदर प्रवेश होने की इजाजत मिलती है अगर कोई ।व्यक्ति जेल से बाहर निकलता है तो भी इन पांच लेयर से होते हुए निकलता है।

