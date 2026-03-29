प्रीपेड मीटर पर उपभोक्ताओं को मिलेगी 3 फीसदी छूट, किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2026-31 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी किया है। आयोग ने उपभोक्ताओं को कई तरह की राहत देने की घोषणा की है। नए आदेश का सबसे बड़ा फायदा कोल्हान क्षेत्र के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जहां करीब 8.5 लाख उपभोक्ता बिजली निगम से जुड़े हैं।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2026-31 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी करते हुए उपभोक्ताओं को कई तरह की राहत देने की घोषणा की है। नए आदेश का सबसे बड़ा फायदा कोल्हान क्षेत्र के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जहां करीब 8.5 लाख उपभोक्ता बिजली निगम से जुड़े हैं।
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा। इससे विशेष रूप से उन करीब 1.20 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिनसे अबतक मीटर किराया वसूला जा रहा था। इसके साथ ही प्रीपेड मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में तीन प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। यानी यदि किसी उपभोक्ता का एनर्जी चार्ज 100 रुपये बनता है तो उसे केवल 97 रुपये ही चुकाने होंगे। आयोग का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली बिल की वसूली व्यवस्था भी बेहतर होगी।
4 महीने में वापस कर दी जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि
नए प्रावधान के तहत यदि कोई उपभोक्ता प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करता है तो उससे पहले ली गई सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि एक महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई उपभोक्ता बिल जारी होने के पांच दिन के भीतर भुगतान करता है तो उसे दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के प्रस्ताव को भी कम कर दिया है। जहां बिजली निगम ने 2024-25 के लिए 28.19 प्रतिशत, 2025-26 के लिए 27.23 प्रतिशत और 2026-27 के लिए 25.60 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन लॉस स्वीकार करने की मांग की थी, वहीं आयोग ने इसे घटाकर 13 प्रतिशत तय कर दिया है।
क्या बोले महाप्रबंधक
जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक अजीत कुमार ने कहा कि नए टैरिफ और रियायतों से कोल्हान क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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