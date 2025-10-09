3 of one family killed in lohardaga jharkhand लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर! खत्म कर दिया पूरा परिवार; पीट-पीटकर 3 लोगों की हत्या, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़3 of one family killed in lohardaga jharkhand

लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर! खत्म कर दिया पूरा परिवार; पीट-पीटकर 3 लोगों की हत्या

झारखंड के लोहरदगा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां आपसी विवाद में एक परिवार को ही खत्म कर दिया गया। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड के एक गांव में पारिवारिक विवाद में माता-पिता और उनके 10 साल के बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:40 PM
share Share
Follow Us on
लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर! खत्म कर दिया पूरा परिवार; पीट-पीटकर 3 लोगों की हत्या

झारखंड के लोहरदगा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां आपसी विवाद में एक परिवार को ही खत्म कर दिया गया। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड के एक गांव में पारिवारिक विवाद में माता-पिता और उनके 10 साल के नाबालिग बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

मामला लोहरदगा के पेशरार प्रखंड का है। यहां के केकरांग घाटी पुलिस ने विकेट के पास ही एक गांव है। इस गांव में दो परिवारों के बीच आपसी विवाद रहता था। विवाद इतना बढ़ा कि गुरुवार को एक ही परिवार के तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।