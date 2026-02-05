Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़3 of family trampled to death by elephant herd in Jharkhand Bokaro
हाथियों के झुंड ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, झारखंड में दर्दनाक हादसा



संक्षेप:

झारखंड में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। बोकारो जिले में गुरुवार को हाथियों के झुंड ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचलकर मार डाला। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना महुआडांड़ थाना के अंतर्गत बरकीपुन्नू गांव में सुबह करीब 3 बजे हुई।

Feb 05, 2026 12:51 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, बोकारो


बोकारो के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप शिंदे ने पीटीआई को बताया कि हाथियों के झुंड ने धान के लिए उनके घर पर हमला किया और उसके एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया। जब तीनों ने भागने की कोशिश की तो हाथियों ने घर के बाहर उन्हें कुचलकर मार डाला। उन्होंने बताया कि हाथियों का झुंड कई दिनों से बरकीपुन्नू इलाके में घूम रहा था। शिंदे ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

5 गांवों में 15 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू

हाथियों के हमले को देखते हुए झारखंड के जिले के पांच गांवों में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इन इलाकों में 18 हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। गुमला के अनुमंडल अधिकारी ने बताया कि भरनो थाना क्षेत्र के सुपा, मालगांव, मोरगांव, बुढीपाट और महुआटोली गांव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगया गया है। इसके तहत जिन इलाकों में हाथियों का झुंड मौजूद है, वहां पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने और सड़कों को अवरुद्ध करने पर रोक रहेगी।

इसके अलावा इन क्षेत्रों में लाइसेंसी हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन विभाग ने एक अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अब तक राज्य में हाथियों के हमले में 28 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम सिंहभूम जिले में एक हाथी 20 लोगों की जान ले चुका है।

कैमरे से हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी

उधर, हाथियों की सुरक्षा के लिए ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम पर काम चल रहा है, जबकि एआई डिटेक्शन सिस्टम के लैस कैमरे से हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इससे हाथियों का संरक्षण होगा। रेलमंत्री ने बताया कि पूरे देश में हाथियों के संरक्षण और उनके आवागमन के लिए लाइन के नीचे दो सौ अंडरपास निर्माण का प्रावधान बजट में किया गया है।

लाइन के नीचे अंडरपास बनने पर हाथियों की सुरक्षा में रेलवे का ठोस कदम होगा। मालूम हो कि, हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग (खड़गपुर व चक्रधरपुर मंडल) की लाइन पर हर वर्ष कहीं न कहीं ट्रेन की चपेट में आकर हाथियों की मौत होने के साथ परिचालन प्रभावित होता है।

Jharkhand News
