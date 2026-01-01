रांची को हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, शहर में बनेंगे 3 नए फ्लाईओवर, 2 ROB भी शुरू होंगे

संक्षेप: रांची की सबसे प्रमुख समस्या जाम है, जिससे साल 2026 में निजात मिलने लगेगी। नए साल में सड़क की कई परियोजनाएं शुरू होकर पूरी होंगी। वहीं, पहले से बन रहीं कई योजनाएं पूरी हो जाएंगी और आम लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगेंगे।

रांची की सबसे प्रमुख समस्या जाम है, जिससे वर्ष 2026 में निजात मिलने लगेगी। नए साल में सड़क की कई परियोजनाएं शुरू होकर पूरी होंगी। वहीं, पहले से बन रहीं कई योजनाएं पूरी हो जाएंगी और आम लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगेंगे। इस वर्ष रांची में तीन नए फ्लाईओवर और दो नए आरओबी तैयार हो जाएंगे। कई नई सड़क परियोजनाओं पर काम भी शुरू होगा। इससे यातायात सुगम होगा और लोगों को सहूलियत होगी।

इस साल रांची शहर के लिए राज्य सरकार की तीन बड़ी परियोजनाएं शुरू होंगी। इनके लिए 961 करोड़ रुपये की मंजूरी भी प्रदान कर दी गयी है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरते ही अरगोड़ा, करमटोली, मोरहाबादी और बरियातू जैसे प्रमुख इलाकों की सूरत बदल जाएगी। इन इलाकों में फ्लाईओवर और लिंक रोड बनने से आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। रांची के मार्केट का विस्तार होगा। अभी कांटाटोली, सिरमटोली और रातू रोड फ्लाईओवर के बनने से मार्केट का विस्तार हुआ है।

सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र होगा रवींद्र भवन कचहरी रोड में बने रवींद्र भवन का काम लगभग पूरा हो गया है। वर्ष 2017 में शुरू हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन जल्द ही होगा। 293 करोड़ के इस भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1200 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 1500 क्षमता वाला कम्युनिटी हॉल, 24 एसी रूम, जिम, फूड कोर्ट, लाइब्रेरी और म्यूजिकल रूम की व्यवस्था होगी। यहां डोरमेट्री में मेला भी लगाया जा सकेगा।

अरगोड़ा से हरमू-अशोक नगर तक फ्लाईओवर जानकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत अरगोड़ा-डिबडीह से हरमू तक चार लेन एलिवेटेड रोड बनेगा। बताया गया कि अरगोड़ा से अशोक नगर और चापू टोली तक टू-लेन की अलग एलिवेटेड सड़क भी बनाई जाएगी। इससे अरगोड़ा चौक पर कटहल मोड़ और अशोक नगर से आने वाले भारी ट्रैफिक को सुचारू करने में लाभ मिलेगा। लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

करमटोली से साइंस सिटी 2.7 किमी फ्लाईओवर राजधानी को जो तीसरा फ्लाईओवर इस वर्ष मिलेगा, वो करमटोली से मोरहाबादी होते हुए चिरौंदी (साइंस सिटी) तक 2.7 किलोमीटर लंबा होगा। 1.5 किलोमीटर के सर्विस लेन का भी निर्माण किया जाएगा। इससे अंतु चौक, दिव्यायन चौक और साइंस सिटी क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जिससे रिम्स और रिंग रोड की ओर जाने वाले वाहनों को बिना रुकावट रास्ता मिलेगा।

सहजानंद चौक से कांके रोड तक फ्लाईओवर रांची में सहजानंद चौक से कांके रोड (जज कॉलोनी के पास तक) एक नया फ्लाईओवर बन रहा है, जो शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर से गुजरेगा, लगभग 3.5 किमी लंबा होगा और इससे सहजानंद चौक और हरमू चौक से कांके रोड तक आवागमन आसान हो जाएगा। हरमू, अरगोड़ा, कडरू और कांके जाने वाले वाहनों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यात्रा का समय कम होगा और आवागमन सुगम होगा।

