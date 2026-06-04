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रेलवे ट्रैक पर मिले 3 शव, उड़ गए थे चीथड़े; बोकारो पुलिस को क्या आशंका

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
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झारखंड के बोकारो में एक रेलवे ट्रैक के किनारे तीन क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि रात को ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

रेलवे ट्रैक पर मिले 3 शव, उड़ गए थे चीथड़े; बोकारो पुलिस को क्या आशंका

झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रांची-बोकारो लाइन के रेलवे ट्रैक पर 3 क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि रात को ट्रैक पार करने के दौरान हादसे में तीनों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

मामला रांची-बोकारो लाइन पर राधागांव रेलवे स्टेशन का है। यहां रेलवे स्टेशन के पास ही तीनों के शव गुरुवार को पड़े मिले हैं। इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हो सकता है कि बुधवार देर रात को ये तीनों किसी ट्रेन की चपेट में आ गए हों। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।

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घटनास्थल से मिली बाइक और शराब की बोतल

इस मामले पर बात करते हुए बोकारो स्टील सिटी के रेल पुलिस स्टेशन प्रभारी अमरेंद्र पटवार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए चास सदर अस्पताल भेज दिया गया है। एक और पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल के पास से एक बाइक और शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं।

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इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 मृतकों में से एक की पहचान कर ली गई है। एक मृतक बोकारो के महुआटांड का रहने वाला बब्लू सोरेन है। इस हादसे में उसकी भी जान चली गई है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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