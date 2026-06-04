रेलवे ट्रैक पर मिले 3 शव, उड़ गए थे चीथड़े; बोकारो पुलिस को क्या आशंका
झारखंड के बोकारो में एक रेलवे ट्रैक के किनारे तीन क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि रात को ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रांची-बोकारो लाइन के रेलवे ट्रैक पर 3 क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि रात को ट्रैक पार करने के दौरान हादसे में तीनों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।
मामला रांची-बोकारो लाइन पर राधागांव रेलवे स्टेशन का है। यहां रेलवे स्टेशन के पास ही तीनों के शव गुरुवार को पड़े मिले हैं। इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हो सकता है कि बुधवार देर रात को ये तीनों किसी ट्रेन की चपेट में आ गए हों। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।
घटनास्थल से मिली बाइक और शराब की बोतल
इस मामले पर बात करते हुए बोकारो स्टील सिटी के रेल पुलिस स्टेशन प्रभारी अमरेंद्र पटवार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए चास सदर अस्पताल भेज दिया गया है। एक और पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल के पास से एक बाइक और शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं।
इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 मृतकों में से एक की पहचान कर ली गई है। एक मृतक बोकारो के महुआटांड का रहने वाला बब्लू सोरेन है। इस हादसे में उसकी भी जान चली गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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