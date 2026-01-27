झारखंड में बाइक सवार 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, शादी से लौट रहे थे तीनों नाबालिग
झारखंड के गुमला से तीन दोस्तों की सड़क हादसे में जान जाने की दर्दनाक खबर सामने आई है। घटना उस वक्त हुई जब तीनों नाबालिग दोस्त शादी समारोह से होकर लौट रहे थे।
झारखंड के गुमला से तीन दोस्तों की सड़क हादसे में जान जाने की दर्दनाक खबर सामने आई है। घटना उस वक्त हुई जब तीनों नाबालिग दोस्त शादी समारोह से होकर लौट रहे थे। तभी उनकी मोटरसाइकिल कंट्रोल के बाहर हो गई और सीधे जाकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौत हो गई।
पेड़ से जा टकराई थी बाइक
जानकारी के मुताबिक, ये घटना गुमला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत पूसो थाना क्षेत्र के सुरसा कोटारी गांव के पास हुई है। सोमवार शाम तीनों नाबालिग लड़के एक ही बाइक पर सवार होकर शादी समारोह से लौट रहे थे, इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।
लड़कों की उम्र 15 और 16 साल थी
मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के मलंग टोली निवासी बघन उरांव के 15 साल के बेटे अमन उरांव, चमरू उरांव के 16 साल के बेटे मुन्ना उरांव तथा फगुआ उरांव के 16 साल के बेटे सहदेव उरांव के रूप में हुई है। तीनों एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों में आपस में मित्रता भी थी।
क्या बोली पुलिस?
घटना के बारे में पूसो थाना के एसआई राखो हरि महतो ने बताया कि तीनों किशोर सोमवार शाम सुरसा कोठारी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। लौटने के क्रम में कोठारी बाजार के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे एक पेड़ से जा टकराई।
झारखंड में एक अन्य हादसे की भी खबर सामने आई है। पाकुड़ में मंगलवार की सुबह सड़क हादसा में एक डिलीवरी बॉय की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ओवरटेक करने के दौरान युवक बस के चपेट में आ गया, जिससे उसका सिर कुचल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 18 साल के मृदुल चंद्र के नाम से हुई है।