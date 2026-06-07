शादी समारोह में घुसा पिक-अप ट्रक, हजारीबाग में मां-बेटी समेत 3 की मौत
झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शादी समारोह के दौरान पिकअप ट्रक भीड़ में घुस गया, जिसमें मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
झारखंड के हजारीबाग में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शादी समारोह में एक अनियंत्रित पिकअप वैन काल बनकर घुसा और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में मां-बेटी समेत तीन की मौत हो गई। वहीं तीन लोगों की हालत गंभीर है। यह दर्दनाक हादसा विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र की नरकी पंचायत स्थित कैलुजारा गांव में शुक्रवार की रात करीब नौ बजे हुआ। इधर, घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने विष्णुगढ़-गोमिया रोड करीब एक घंटे जाम रखा।
मृतकों में राकेश किस्कु की पत्नी दशमी देवी और उनकी तीन साल की बेटी अलीना समेत मोहन किस्कु की पत्नी मूर्ति देवी शामिल हैं। घायलों में पोखरिया निवासी सोनाराम टूडू की पत्नी उषा देवी, कोशी निवासी तालो किस्कु की पत्नी कांति देवी और भस्मा मांझी निवासी राकेश किस्कू शामिल हैं, जिन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, कैलुजारा में विष्णुगढ़-गोमिया रोड के किनारे किशोर बेसरा के घर शादी समारोह चल रहा था। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे गांव से भी कई मेहमान शामिल थे। गर्मी के कारण कुछ लोग कुर्सी लगाकर घर के बाहर बैठे थे। इसी बीच गोमिया की ओर से तेज रफ्तार आ रही पिकअप वैन बेकाबू होकर बाहर बैठे लोगों को रौंदते हुए घर की दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। दशमी और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार घायलों को विष्णुगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां मूर्ति देवी की मौत हो गई। तीन घायलों की नाजुक हालत देखते हुए एसबीएमसीएच, हजारीबाग रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पिकअप वैन को कब्जे में कर लिया है।
घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे रहे आए मेहमान
घटना के बाद शादी का मंडप सूना हो गया। चीख पुकार से पूरा घर मातम में बदल गया। घर में कुछ देर पहले विवाह की तैयारियां चल रही थीं, वहां हादसे के बाद सन्नाटा पसर गया। गीत बंद हो गए, हंसी थम गई और हर चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। शादी में आए मेहमान घायलों को अस्पताल पहुंचाने और परिजनों को संभालने में जुट गए। पूरा माहौल गमगीन हो गया।
जबड़ा में बाइक बैरिकेडिंग से टकराई, दो युवकों की मौत
सिमरिया के जबड़ा चेकनाका के समीप बैरिकेडिंग से टकराकर बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गयी। घटना शनिवार शाम की है। मृतकों की पहचान सिमरिया के दुंदुआ निवासी मुखिया भुइयां के 16 वर्षीय पुत्र गणेश भुइयां और मंगल भुइयां के 17 वर्षीय पुत्र बसंत भुइयां के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक जबड़ा साप्ताहिक बाजार से बाइक से लौट रहे थे। सिमरिया-बगरा-रांची मुख्य पथ पर जबड़ा चेकनाका के पास अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिर पर गंभीर चोट लगने से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई। जिस बैरिकेडिंग से युवकों की बाइक टकराई वो नो इंट्री के लिये सड़क के एक किनारे रखी गई थी।
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