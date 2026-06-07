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शादी समारोह में घुसा पिक-अप ट्रक, हजारीबाग में मां-बेटी समेत 3 की मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शादी समारोह के दौरान पिकअप ट्रक भीड़ में घुस गया, जिसमें मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

शादी समारोह में घुसा पिक-अप ट्रक, हजारीबाग में मां-बेटी समेत 3 की मौत

झारखंड के हजारीबाग में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शादी समारोह में एक अनियंत्रित पिकअप वैन काल बनकर घुसा और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में मां-बेटी समेत तीन की मौत हो गई। वहीं तीन लोगों की हालत गंभीर है। यह दर्दनाक हादसा विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र की नरकी पंचायत स्थित कैलुजारा गांव में शुक्रवार की रात करीब नौ बजे हुआ। इधर, घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने विष्णुगढ़-गोमिया रोड करीब एक घंटे जाम रखा।

मृतकों में राकेश किस्कु की पत्नी दशमी देवी और उनकी तीन साल की बेटी अलीना समेत मोहन किस्कु की पत्नी मूर्ति देवी शामिल हैं। घायलों में पोखरिया निवासी सोनाराम टूडू की पत्नी उषा देवी, कोशी निवासी तालो किस्कु की पत्नी कांति देवी और भस्मा मांझी निवासी राकेश किस्कू शामिल हैं, जिन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, कैलुजारा में विष्णुगढ़-गोमिया रोड के किनारे किशोर बेसरा के घर शादी समारोह चल रहा था। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे गांव से भी कई मेहमान शामिल थे। गर्मी के कारण कुछ लोग कुर्सी लगाकर घर के बाहर बैठे थे। इसी बीच गोमिया की ओर से तेज रफ्तार आ रही पिकअप वैन बेकाबू होकर बाहर बैठे लोगों को रौंदते हुए घर की दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। दशमी और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार घायलों को विष्णुगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां मूर्ति देवी की मौत हो गई। तीन घायलों की नाजुक हालत देखते हुए एसबीएमसीएच, हजारीबाग रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पिकअप वैन को कब्जे में कर लिया है।

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घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे रहे आए मेहमान

घटना के बाद शादी का मंडप सूना हो गया। चीख पुकार से पूरा घर मातम में बदल गया। घर में कुछ देर पहले विवाह की तैयारियां चल रही थीं, वहां हादसे के बाद सन्नाटा पसर गया। गीत बंद हो गए, हंसी थम गई और हर चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। शादी में आए मेहमान घायलों को अस्पताल पहुंचाने और परिजनों को संभालने में जुट गए। पूरा माहौल गमगीन हो गया।

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जबड़ा में बाइक बैरिकेडिंग से टकराई, दो युवकों की मौत

सिमरिया के जबड़ा चेकनाका के समीप बैरिकेडिंग से टकराकर बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गयी। घटना शनिवार शाम की है। मृतकों की पहचान सिमरिया के दुंदुआ निवासी मुखिया भुइयां के 16 वर्षीय पुत्र गणेश भुइयां और मंगल भुइयां के 17 वर्षीय पुत्र बसंत भुइयां के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक जबड़ा साप्ताहिक बाजार से बाइक से लौट रहे थे। सिमरिया-बगरा-रांची मुख्य पथ पर जबड़ा चेकनाका के पास अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिर पर गंभीर चोट लगने से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई। जिस बैरिकेडिंग से युवकों की बाइक टकराई वो नो इंट्री के लिये सड़क के एक किनारे रखी गई थी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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