Hindi Newsझारखंड न्यूज़3 killed including 2 women in jharkhand
झारखंड में खूनी वारदातें, हजारीबाग, गुमला और पलामू में 3 की हत्या

संक्षेप:

Jan 03, 2026 01:15 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
झारखंड के हजारीबाग, पलामू और गुमला जिलों में अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हजारीबाग में गुरुवार रात लोहसिंहना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रपुरी चौक पर दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। लोहसिंहना पुलिस थाने के प्रभारी निशांत केरकेट्टा ने बताया कि मृतक की पहचान सूरज राणा के रूप में हुई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटना में दो व्यक्ति घायल हो गए जिनमें से कुलदीप कुमार सोनी की हालत गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है, जबकि निरंजन यादव को हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात हजारीबाग कस्बे के इंद्रपुरी चौक के पास पिकनिक से लौटते समय दो गुटों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसमें तीन लोग चाकू से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उनके बीच पहले से दुश्मनी थी।

विरोध में जाम

शुक्रवार को लोगों के एक समूह ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जिले के परिषद चौक और डीवीसी चौक को जाम कर दिया। हालांकि, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यातायात सुचारू रूप से संचालित हो गया। पुलिस ने बताया कि गुमला में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और गुरदारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमतिपानी गांव के पास एक जंगल में उसका शव फेंक दिया। गुरदारी पुलिस थाना प्रभारी प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान बुधेश्वर असुर के रूप में हुई है, जिसने कुछ मुद्दों पर मौखिक विवाद के बाद अपनी पत्नी का गला कुल्हाड़ी से काट दिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृत महिला की पहचान दीपशिखा असुर के रूप में हुई है।

पलामू जिले में एक अन्य घटना में, एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और नवाबजार पुलिस थाना क्षेत्र के दाराउना गांव में उसके शव को एक गड्ढे में दफना दिया। विश्रामपुर के उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आलोक कुमार टूटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी, जिसकी पहचान रंजीत मेहता के रूप में हुई है, का कथित तौर पर किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। उन्होंने बताया कि महिला का शव, जिसकी पहचान प्रियंका कुमारी (25) के रूप में हुई है, बृहस्पतिवार को निकाला गया। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसकी कथित प्रेमिका घटना के बाद से फरार हैं। हमने उन्हें पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया है।

