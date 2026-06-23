झारखंड में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर में मां-बेटा और बेटी की मौत
Jharkhand Road Accident: झारखंड के साहिबगंज जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा बरहरवा-फरक्का मुख्य सड़क पर बरहरवा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
Jharkhand Road Accident: झारखंड के साहिबगंज जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा बरहरवा-फरक्का मुख्य सड़क पर बरहरवा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मां, बेटे और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार की एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 22 वर्षीय इस्माइल शेख, उनकी 45 वर्षीय मां आयशा बीबी और 18 वर्षीय बहन रूली खातून के रूप में हुई है। वहीं, आयशा बीबी की एक नाबालिग बेटी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित अस्पताल रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, परिवार पश्चिम बंगाल के फरक्का में डॉक्टर से इलाज कराने के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बरहरवा-फरक्का मुख्य मार्ग पर उनकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस्माइल शेख, उनकी मां और बहन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे की सूचना मिलते ही बरहरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने सड़क पर बढ़ते हादसों पर चिंता जताते हुए प्रशासन से यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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