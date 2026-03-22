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लातेहार में दर्दनाक हादसा! आमने-सामने की टक्कर में 3 की मौत

Mar 22, 2026 08:26 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
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झारखंड के लातेहार जिले में शनिवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।  

लातेहार में दर्दनाक हादसा! आमने-सामने की टक्कर में 3 की मौत

झारखंड के लातेहार जिले में शनिवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हेरहंज थाना क्षेत्र के बरवाटोली में हुए इस हादसे के दौरान किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था।

इस मामले की जानकारी देते हुए हेरहंज थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि सभी घायलों को बालूमाथ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान मोहन गंझू (22), मन्नू भुइयां (20) और गुलाब भुइयां (22) के रूप में हुई है।

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पुलिस ने बताया कि एक अन्य हादसे में चंदवा थाना क्षेत्र में एक ऑटो-रिक्शा और पिकअप वैन की टक्कर में चालक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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कोडरमा में एंबुलेंस पलटी बच्ची की मौत, चार गंभीर

कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित कोडरमा-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर पहाड़पुर के पास शनिवार को एंबुलेंस पलटने से बच्ची की मौत हो गई। वहीं पांच लोग घायल हो गए। मृत बच्ची की पहचान गिरिडीह के राजधनवार स्थित गुडरी निवासी नीतीश पांडेय की डेढ़ साल की बेटी आयुषी के रूप में की गई। वहीं घायलों में एंबुलेंस चालक चंदन कुमार पांडेय, प्रमिला देवी, विनोद पांडेय और महेश पांडेय शामिल हैं। सभी घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उसे घोड़थम्भा से एंबुलेंस पर कोडरमा सदर अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान पहाड़पुर के समीप सामने से आ रहे हाईवा ने एंबुलेंस को चकमा दे दिया। अचानक बचने की कोशिश में चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे एम्बुलेंस सड़क किनारे असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस से बाहर निकाला और निजी वाहनों से पुरनाडीह स्थित कुमार क्लिनिक भेजा। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने आयुषी को मृत घोषित कर दिया।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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