IAS की पैरवी पर JPSC पास हुए थे 3 अभ्यर्थी, CID की रडार पर 400 से ज्यादा लोग
जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पैसे लेकर सीटें बेचने और परिणामों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के मामले में 400 से अधिक अभ्यर्थी, पंजाब और हरियाणा के सॉल्वर गैंग के लिए काम करने वाले कुछ शिक्षाविद भी सीआईडी के रडार पर हैं।
जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पैसे लेकर सीटें बेचने और परिणामों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के मामले में 400 से अधिक अभ्यर्थी, पंजाब और हरियाणा के सॉल्वर गैंग के लिए काम करने वाले कुछ शिक्षाविद भी सीआईडी के रडार पर हैं। सीआईडी के हत्थे चढ़े अभय तिवारी ने स्वीकारोक्ति में बताया है कि सरकारी विभाग में कांट्रैक्ट पर काम करने वाले सानंद प्रकाश के हरिओम टावर स्थित फ्लैट पर पंजाब व हरियाणा से लाए गए लोगों से एफआरओ परीक्षा की मेंस के उत्तर लिखवाए गए थे। वहीं, कुछ परीक्षार्थियों की मेंस में नंबर बढ़ाने के लिए कॉपी जांचने वाले प्रोफेसरों को भी 40 लाख का भुगतान अभय द्वारा किया गया था।
IAS की पैरवी पर पास हुए थे 3 अभ्यर्थी
सीडीपीओ परीक्षा में भी राज्य के बाहर के अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य सीट पर चयनित हुए थे। अभय ने एक आईएएस अधिकारी का नाम लेते हुए बताया है कि टीडीपीएल के निदेशक सतपाल सिंह और रामवीर सिंह ने उसे बताया था कि जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा में उनके तीन अभ्यर्थियों को पीटी पास कराया गया था। हालांकि अभ्यर्थियों के नाम की जानकारी नहीं होने की बात अभय ने बतायी है। आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयानों के मुताबिक, एसीएफ (असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट), एफआरओ (फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर), 14वीं जेपीएससी और जेपीएससी बैकलॉग परीक्षाओं में सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी रिश्वत के एवज में धांधली कर पास कराया गया।
कौन टैंपर करता था OMR और OSM
रामवीर ने कबूला है कि एसीएफ, 14वीं सिविल सेवा परीक्षा की पीटी की आंसर की उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के पहले ही व्हाट्सऐप के माध्यम से टीडीपीएल कर्मचारी उस्मान, प्रदीप कुमार सिंह के साथ श्वेता गुप्ता ने शेयर किया था, ताकि ओएमआर और ओएसएम में टेंपरिंग की जा सके।
श्वेता गुप्ता को सब पता रहता था
टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने बताया है कि जेपीएससी की तत्कालीन परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता की जानकारी में सारी गड़बड़ियों को अंजाम दिया जाता था। ओएमआर प्रोसेसिंग व रिजल्ट पब्लिकेशन का तकनीकी प्रभार प्रदीप कुमार सिंह के पास था। अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में सीधे तौर पर छेड़छाड़ और टेंपरिंग करने की जिम्मेदारी उसकी ही थी। ओएमएस में फेरबदल हेमंत व संजय नाम के कर्मी करते थे। जिन अभ्यर्थियों के लिए टेंपरिंग हो जाती थी, उनसे वसूली का 20 प्रतिशत प्रदीप कुमार सिंह को दिया जाता था। अभय तिवारी उप-परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता के लगातार संपर्क में रहकर अभ्यर्थियों की लाइजनिंग संभालता था।
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