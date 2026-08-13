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IAS की पैरवी पर JPSC पास हुए थे 3 अभ्यर्थी, CID की रडार पर 400 से ज्यादा लोग

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पैसे लेकर सीटें बेचने और परिणामों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के मामले में 400 से अधिक अभ्यर्थी, पंजाब और हरियाणा के सॉल्वर गैंग के लिए काम करने वाले कुछ शिक्षाविद भी सीआईडी के रडार पर हैं।

आईएएस के कहने पर पास हुए 3 जेपीएससी अभ्यर्थी
आईएएस के कहने पर पास हुए 3 जेपीएससी अभ्यर्थी

जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पैसे लेकर सीटें बेचने और परिणामों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के मामले में 400 से अधिक अभ्यर्थी, पंजाब और हरियाणा के सॉल्वर गैंग के लिए काम करने वाले कुछ शिक्षाविद भी सीआईडी के रडार पर हैं। सीआईडी के हत्थे चढ़े अभय तिवारी ने स्वीकारोक्ति में बताया है कि सरकारी विभाग में कांट्रैक्ट पर काम करने वाले सानंद प्रकाश के हरिओम टावर स्थित फ्लैट पर पंजाब व हरियाणा से लाए गए लोगों से एफआरओ परीक्षा की मेंस के उत्तर लिखवाए गए थे। वहीं, कुछ परीक्षार्थियों की मेंस में नंबर बढ़ाने के लिए कॉपी जांचने वाले प्रोफेसरों को भी 40 लाख का भुगतान अभय द्वारा किया गया था।

IAS की पैरवी पर पास हुए थे 3 अभ्यर्थी

सीडीपीओ परीक्षा में भी राज्य के बाहर के अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य सीट पर चयनित हुए थे। अभय ने एक आईएएस अधिकारी का नाम लेते हुए बताया है कि टीडीपीएल के निदेशक सतपाल सिंह और रामवीर सिंह ने उसे बताया था कि जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा में उनके तीन अभ्यर्थियों को पीटी पास कराया गया था। हालांकि अभ्यर्थियों के नाम की जानकारी नहीं होने की बात अभय ने बतायी है। आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयानों के मुताबिक, एसीएफ (असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट), एफआरओ (फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर), 14वीं जेपीएससी और जेपीएससी बैकलॉग परीक्षाओं में सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी रिश्वत के एवज में धांधली कर पास कराया गया।

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कौन टैंपर करता था OMR और OSM

रामवीर ने कबूला है कि एसीएफ, 14वीं सिविल सेवा परीक्षा की पीटी की आंसर की उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के पहले ही व्हाट्सऐप के माध्यम से टीडीपीएल कर्मचारी उस्मान, प्रदीप कुमार सिंह के साथ श्वेता गुप्ता ने शेयर किया था, ताकि ओएमआर और ओएसएम में टेंपरिंग की जा सके।

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श्वेता गुप्ता को सब पता रहता था

टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने बताया है कि जेपीएससी की तत्कालीन परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता की जानकारी में सारी गड़बड़ियों को अंजाम दिया जाता था। ओएमआर प्रोसेसिंग व रिजल्ट पब्लिकेशन का तकनीकी प्रभार प्रदीप कुमार सिंह के पास था। अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में सीधे तौर पर छेड़छाड़ और टेंपरिंग करने की जिम्मेदारी उसकी ही थी। ओएमएस में फेरबदल हेमंत व संजय नाम के कर्मी करते थे। जिन अभ्यर्थियों के लिए टेंपरिंग हो जाती थी, उनसे वसूली का 20 प्रतिशत प्रदीप कुमार सिंह को दिया जाता था। अभय तिवारी उप-परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता के लगातार संपर्क में रहकर अभ्यर्थियों की लाइजनिंग संभालता था।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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