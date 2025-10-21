Hindi Newsझारखंड न्यूज़3 incidents of fire in hazaribagh big loss
दीवाली पर हजारीबाग के तीन इलाकों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान
संक्षेप: दीवाली के दौरान हजारीबाग में आग की तीन घटनाएं सामने आई हैं। यहां पिछले 24 घंटों में आग की तीन घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
Tue, 21 Oct 2025 10:34 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
दीवाली के दौरान हजारीबाग में आग की तीन घटनाएं सामने आई हैं। यहां पिछले 24 घंटों में आग की तीन घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। तीन इलाकों में लगी भीषण आग के कारण अफरा-तफरी मच गई। इसमें पहली घटना झंडा चौक पर हुई। दूसरी घटना इंद्रपुरी चौक पर हुई। तीसरी घटना हजारीबाग कटकम दाग कूद रेलवे स्टेशन के पास भी आग लग गई थी। इन तीनों ही घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
