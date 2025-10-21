Hindustan Hindi News
दीवाली पर हजारीबाग के तीन इलाकों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

संक्षेप: दीवाली के दौरान हजारीबाग में आग की तीन घटनाएं सामने आई हैं। यहां पिछले 24 घंटों में आग की तीन घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Tue, 21 Oct 2025 10:34 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
दीवाली के दौरान हजारीबाग में आग की तीन घटनाएं सामने आई हैं। यहां पिछले 24 घंटों में आग की तीन घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। तीन इलाकों में लगी भीषण आग के कारण अफरा-तफरी मच गई। इसमें पहली घटना झंडा चौक पर हुई। दूसरी घटना इंद्रपुरी चौक पर हुई। तीसरी घटना हजारीबाग कटकम दाग कूद रेलवे स्टेशन के पास भी आग लग गई थी। इन तीनों ही घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है।

