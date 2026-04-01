धनबाद में भरभराकर ढह गए 3 घर, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत
धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बीसीसीएल गोविंदपुर में अवैध खनन के दौरान तीन घर जमींदोज हो गए। इस दौरान घर में मौजूद 3 लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबने के कारण तीनों की मौत हो गई।
झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया-3 अंतर्गत सोनारडीह थाना क्षेत्र के टांडाबाड़ी में मंगलवार शाम करीब 6 बजे जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई। इस घटना में तीन घर जमींदोज हो गए। तीन लोगों के मलबे में दबने के कारण मौत हो गई। देर रात तीनों शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सोनारडीह ओपी का घेराव कर राजगंज-महुदा फोरलेन (एनएच-32) सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई।
इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीण थाना परिसर में जुटकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग करने लगे। घटना की जानकारी देते हुए बीसीसीएल कर्मी परशुराम उरांव ने बताया कि भू-धंसान में उनकी पत्नी सरिता देवी के साथ गीता कुमारी और मोनू उरांव मलबे में दब गए हैं। ग्रामीण रिंकी कुमारी थाना पहुंचकर परिजनों को बचाने की गुहार लगाते हुए हंगामा करने लगी और तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की। घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ थी।
अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी
देर रात बाघमारा डीएसपी समेत बाघमारा सीओ गिरजानंद किस्कू घटनास्थल पर पहुंचे। बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची लेकिन अंधेरा होने के कारण मलबा हटाने का काम देर से शुरू हो सका। देर रात जब मलबा हटाया गया तो, एक-एक कर तीन शव बरामद हुए।
शत्रुघ्न महतो ने डीसी-सीएमडी को फोन किया
बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर राहत कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके से ही उपायुक्त और बीसीसीएल सीएमडी को फोन कर घटना की जानकारी दी और तुरंत रेस्क्यू टीम भेजने की मांग की। विधायक शत्रुघ्न महतो ने घटना के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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