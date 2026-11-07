निशा भगत को श्रद्धांजलि देने गुमला आएंगे तीन पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बजे होगा अंतिम संस्कार
आदिवासी समाज की प्रखर नेत्री निशा भगत के निधन पर श्रद्धांजलि देने झारखंड के तीन पूर्व मुख्यमंत्री गुमला पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सुबह 11.30 बजे डीएसपी रोड स्थित निशा भगत के आवास पहुंचेंगे।
आदिवासी समाज की प्रखर नेत्री निशा भगत के निधन पर श्रद्धांजलि देने झारखंड के तीन पूर्व मुख्यमंत्री गुमला पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सुबह 11.30 बजे डीएसपी रोड स्थित निशा भगत के आवास पहुंचेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के भी दोपहर 12.15 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। तीनों नेता निशा भगत के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर शोक संतप्त परिजनों से मिलेंगे।
विहिप ने सीबीआई जांच की मांग की
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत की सीबीआई जांच कराने की शुक्रवार को मांग की। उसने आरोप लगाया कि वामपंथी और धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों तथा कांग्रेस से जुड़े भूमाफिया तत्वों के ''गठजोड़'' के कारण उनकी मौत हुई। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भूमाफिया और मिशनरियों के खिलाफ भगत का अभियान झारखंड के ''आपराधिक और धर्म-विरोधी तत्वों'' को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भूमाफिया और मिशनरियों की साजिशों के खिलाफ निशा कुमारी भगत द्वारा चलाया जा रहा अभियान राज्य के आपराधिक और धर्म-विरोधी तत्वों को रास नहीं आया।
बंसल ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि वामपंथी और धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों के साथ-साथ कांग्रेस से जुड़े भूमाफिया तत्वों का गठजोड़ उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। उनकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह थी कि आदिवासी समुदाय की आवाज बन चुकी एक साहसी युवती को दिवाली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस के दिन 'फेसबुक लाइव' के जरिए अपनी जान देनी पड़ी? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि वे कौन से तत्व थे, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया और उनकी गतिविधियों से स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा राज्य सरकार के सामने कौन-सी चुनौतियां खड़ी हो रही थीं।
बंसल ने दावा किया कि भगत राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके कथित माफिया नेटवर्क से बेहद आहत थीं। उन्होंने कहा कि उनके बयानों और विचारों से स्पष्ट है कि वह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके माफिया नेटवर्क से बेहद आहत थीं। वह आदिवासी समुदाय को धर्मांतरण में शामिल ईसाई मिशनरियों के चंगुल से मुक्त कराना चाहती थीं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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