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झारखंड में भीषण लू का कहर! गर्मी से तीन की मौत; 3 दिन तेज हवाओं के साथ होगी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Apr 26, 2026 06:42 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। इसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। सुबह नौ बजे के बाद से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। इस बीच, संताल-कोयलांचल में गर्मी और लू के कारण तीन लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

झारखंड में भीषण लू का कहर! गर्मी से तीन की मौत; 3 दिन तेज हवाओं के साथ होगी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Weather: पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। इसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। सुबह नौ बजे के बाद से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। इस बीच, संताल-कोयलांचल में गर्मी और लू के कारण तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में देवघर, दुमका और गिरिडीह में एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि लू से ही मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र के अनुसार 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने के आसार है। इस दौरान आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 अप्रैल को ओलावृष्टि, गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इससे उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरीडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, जबकि 26, 27, 29 अप्रैल से एक मई तक येलो अलर्ट है, जिसके तहत राज्य के अन्य हिस्सों में तेज हवा, वज्रपात होने का पूर्वानुमान है।

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रांची का पारा 41 तो पलामू का 45 डिग्री के करीब

झारखंड में शनिवार को पलामू सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री के करीब पहुंच गया। वहीं रांची व हजारीबाग में तापमान 40.8 डिग्री पहुंच गया है। उधर, सरायकेला 42.6, प. सिंहभूम 42.4, गोड्डा 41.9, कोडरमा 41.6, बोकारो 41.2 डिग्री, गुमला 40.6 और पूर्वी सिंहभूम का तापमान 40.3 डिग्री दर्ज किया गया।

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अप्रैल में रांची में गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को रांची का अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इससे पहले 2022 में इसी माह यह आंकड़ा 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 2022 के बाद यह पहला मौका है, जब तापमान 40.8 डिग्री पहुंच गया है।

रांची समेत झारखंड के कई जिलों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दिन में गर्म हवा के थपेड़ों के चलते घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। अभी अप्रैल को खत्म होने में पांच दिन शेष है। लेकिन मई जैसी प्रचंड गर्मी की चपेट में कई जिले आ चुके हैं। सितम ऐसा है कि 25 अप्रैल को रांची समेत राज्य के 10 जिलों का अधिकतम पारा 40 डिग्री तक दर्ज किया गया। चिंता की बात है कि छह जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 40 के भी पार चला गया है।

एक मई तक ऑरेंज-येलो अलर्ट की चेतावनी

मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र के अनुसार 26 अप्रैल से एक मई तक राज्य के कई हिस्सों में क्रमवार ऑरेंज व येलो अलर्ट की चेतावनी बरकरार रहेगी। इसके मद्देनजर 26, 27 और 28 अप्रैल को ओलावृष्टि, गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी है। इस बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से हवा चलेगी। इससे उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरीडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद जिले प्रभावित रहेंगे। 26, 27, 29 अप्रैल से एक मई तक येलो अलर्ट है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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