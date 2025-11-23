Hindustan Hindi News
झारखंड में दर्दनाक हादसा! ई-रिक्शा पर गिरा लोहे से भरा डंपर; 3 की मौत

झारखंड में दर्दनाक हादसा! ई-रिक्शा पर गिरा लोहे से भरा डंपर; 3 की मौत

संक्षेप:

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शनिवार को लोहे से लदा एक डंपर ई-रिक्शा पर गिर गया, जिससे तीन लोगों की दबकर मौत हो गई है।

Sun, 23 Nov 2025 12:13 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सराकेला
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शनिवार को लोहे से लदा एक डंपर ई-रिक्शा पर गिर गया, जिससे तीन लोगों की दबकर मौत हो गई। इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। उन्होंने बताया कि यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चलियामा में तब हुई जब कथित तौर पर खराब सड़क की वजह से चालक ने डंपर पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक ई-रिक्शा पर गिर गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए राजनगर पुलिस थाना के प्रभारी चंचल कुमार ने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से एक की अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण जानने के लिए जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
