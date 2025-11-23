Hindi Newsझारखंड न्यूज़3 died in accident in saraikela khasrawa jharkhand iron loaded dumper falls on e riskshaw
झारखंड में दर्दनाक हादसा! ई-रिक्शा पर गिरा लोहे से भरा डंपर; 3 की मौत
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शनिवार को लोहे से लदा एक डंपर ई-रिक्शा पर गिर गया, जिससे तीन लोगों की दबकर मौत हो गई है।
Sun, 23 Nov 2025 12:13 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सराकेला
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शनिवार को लोहे से लदा एक डंपर ई-रिक्शा पर गिर गया, जिससे तीन लोगों की दबकर मौत हो गई। इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। उन्होंने बताया कि यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चलियामा में तब हुई जब कथित तौर पर खराब सड़क की वजह से चालक ने डंपर पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक ई-रिक्शा पर गिर गया।
इस मामले की जानकारी देते हुए राजनगर पुलिस थाना के प्रभारी चंचल कुमार ने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से एक की अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण जानने के लिए जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।
