हजारीबाग में दर्दनाक हदसा! कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत
झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के हजारीबाग जिले में एक भीषण सड़क हादसे में महिला और बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग कार में बैठकर बिहार जा रहे थे।
Wed, 3 Dec 2025 09:51 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के हजारीबाग जिले में एक भीषण सड़क हादसे में महिला और बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। सभी कार सवार बंगाल से बिहार की तरफ जा रहे थे।
यह दर्दनाक हादसा हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में हुआ है। बरही के पंचमाधव के गांगटाही पुल के पास बुधवार को सुबह करीब सात बजे एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के दौरान कार में 10 लोग सवार थे। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा, एक महिला और एक पुरुष शामिल थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक बंगाल से गाड़ी में बैठकर बिहार की तरफ जा रहे थे।
