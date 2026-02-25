पाकुड़ में दर्दनाक हादसा! ट्रेन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत; उड़ गए चीथड़े
झारखंड के पाकुड़ में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ट्रेन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक छोटी बच्ची भी शामिल है।
झारखंड पाकुड़ में दर्दनाक घटना सामने आई है। पाकुड़-रामपुरहाट रेलखंड पर नगरनबी स्टेशन के पास पोल संख्या 47/40- 04/38 के बीच ट्रेन की चपेट में आने से मंगलवार की रात तीन लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान राजापाड़ा निवासी 35 वर्षीय पुरुष चंदन सरदार, उसकी पत्नी 29 वर्षीय रिम्पा सरदार और उसकी तीन वर्षीय छोटी बच्ची अर्पिता सरदार शामिल है।
वंदे भारत से हादसे की आशंका
आशंका जतायी जा रही है कि यह हादसा वंदे भारत ट्रेन से हुई है। तीनों के शव क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं। आरपीएफ और जीआरपी की टीम रात में ही मौके पर पहुंच कर शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। सूचना मिलते ही गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। बहरहाल आज तीनों शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में होगा।
मिली जानकारी के अनुसार पूरा परिवार मालपहाडी क्षेत्र के विक्रमपुर गांव अपने रिश्तेदार के घर गए थे। वहां से वापस लौटने के क्रम में ट्रैक पार करने के क्रम में यह हादसा हो गया।
