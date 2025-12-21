Hindustan Hindi News
3 crore jewellery loot in ramgarh jharkhand
रामगढ़ में डकैतों का आतंक! सरेआम लूट ले गए 3 करोड़ के गहने; डेढ़ किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी



झारखंड में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां के रामगढ़ के भुरकुंडा ट्रेकर स्टैंड स्थित विजय ज्वेलर्स में शनिवार की शाम सवा सात बजे भीषण डकैती की वारदात हुई। डकैत डेढ़ किलो सोना और एक क्विंटल चांदी लेकर गए हैं।

Dec 21, 2025 06:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़
झारखंड में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां के रामगढ़ के भुरकुंडा ट्रेकर स्टैंड स्थित विजय ज्वेलर्स में शनिवार की शाम सवा सात बजे भीषण डकैती की वारदात हुई। पांच नकाबपोश डकैतों ने हथियार के बल पर महज दस मिनट में जेवरात समेत करीब ढाई लाख रुपए नकद लूट लिए। पीड़ित दुकानदार विजय वर्मा ने बताया कि डकैत करीब डेढ़ किलो सोना और करीब एक क्विंटल चांदी के आभूषण लूट ले गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि डकैतों ने लूटपाट के दौरान मारपीट और गाली-गलौज भी की।

स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद डकैत पूरन राम चौक के पास खड़ी बाइक से पटेलनगर की ओर फरार हो गए। सूचना मिलते ही भुरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि वे अभी छापेमारी में व्यस्त हैं, इसलिए घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। लुटेरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसपी अजय कुमार ने बताया कि पूरे जिले की पुलिस सक्रिय है। विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही अपराधी पुलिस गिरफ्त में होंगे।

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
