रामगढ़ में डकैतों का आतंक! सरेआम लूट ले गए 3 करोड़ के गहने; डेढ़ किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी
झारखंड में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां के रामगढ़ के भुरकुंडा ट्रेकर स्टैंड स्थित विजय ज्वेलर्स में शनिवार की शाम सवा सात बजे भीषण डकैती की वारदात हुई। डकैत डेढ़ किलो सोना और एक क्विंटल चांदी लेकर गए हैं।
झारखंड में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां के रामगढ़ के भुरकुंडा ट्रेकर स्टैंड स्थित विजय ज्वेलर्स में शनिवार की शाम सवा सात बजे भीषण डकैती की वारदात हुई। पांच नकाबपोश डकैतों ने हथियार के बल पर महज दस मिनट में जेवरात समेत करीब ढाई लाख रुपए नकद लूट लिए। पीड़ित दुकानदार विजय वर्मा ने बताया कि डकैत करीब डेढ़ किलो सोना और करीब एक क्विंटल चांदी के आभूषण लूट ले गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि डकैतों ने लूटपाट के दौरान मारपीट और गाली-गलौज भी की।
स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद डकैत पूरन राम चौक के पास खड़ी बाइक से पटेलनगर की ओर फरार हो गए। सूचना मिलते ही भुरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि वे अभी छापेमारी में व्यस्त हैं, इसलिए घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। लुटेरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसपी अजय कुमार ने बताया कि पूरे जिले की पुलिस सक्रिय है। विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही अपराधी पुलिस गिरफ्त में होंगे।