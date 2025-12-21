रामगढ़ में डकैतों का आतंक! सरेआम लूट ले गए 3 करोड़ के गहने; डेढ़ किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी

संक्षेप: झारखंड में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां के रामगढ़ के भुरकुंडा ट्रेकर स्टैंड स्थित विजय ज्वेलर्स में शनिवार की शाम सवा सात बजे भीषण डकैती की वारदात हुई। डकैत डेढ़ किलो सोना और एक क्विंटल चांदी लेकर गए हैं।

झारखंड में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां के रामगढ़ के भुरकुंडा ट्रेकर स्टैंड स्थित विजय ज्वेलर्स में शनिवार की शाम सवा सात बजे भीषण डकैती की वारदात हुई। पांच नकाबपोश डकैतों ने हथियार के बल पर महज दस मिनट में जेवरात समेत करीब ढाई लाख रुपए नकद लूट लिए। पीड़ित दुकानदार विजय वर्मा ने बताया कि डकैत करीब डेढ़ किलो सोना और करीब एक क्विंटल चांदी के आभूषण लूट ले गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि डकैतों ने लूटपाट के दौरान मारपीट और गाली-गलौज भी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।