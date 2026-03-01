तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की मिली लाश, कोडरमा के गांव में मातम
कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जयनगर के कोसमाडीह गांव में शनिवार की शाम खोंडा आहर (तालाब) में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई।
कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जयनगर के कोसमाडीह गांव में शनिवार की शाम खोंडा आहर (तालाब) में डूबने से तीन मासूमों की मौत हो गई। मृतकों में प्रदीप शर्मा की पुत्री प्रियांशु कुमारी (9), मुकेश शर्मा की पुत्री रोहित शर्मा (7) औरधर्मवीर यादव की पुत्री संध्या कुमारी (9) शामिल है। तीनों बच्चे कोसमाडीह गांव के ही हैं।
मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे अपने घर से नहाने के लिए शनिवार को लगभग तीन बजे निकले थे। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजनों को खोजबीन शुरू की। उसी दौरान एक बच्चे का शव खोंडाआहर में उपलाता दिखा। ग्रामीण जब उसे निकालने तालाब में घुसे तो तीनों बच्चे वहां मिले। तीनों की मौत हो चुकी थी।
गांव में मातम
सूचना पर जयनगर थानेदार उमानाथ सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को शोकाकुल कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे कोसमाडीह गांव में मातम पसरा है। तीनों मासूमों की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घरों में चीख-पुकार और सन्नाटा दोनों का माहौल देखा जा रहा है। गांव के लोग भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं।
पलामू में कुएं में गिरने से दो बहनों की मौत
मननदोहर गांव के एक कुएं में शनिवार की दोपहर तीन बच्चियां गिर गईं। हादसे में दो बच्चियों की मौत हो गई जबकि एक बच्ची को गंभीर अवस्था में छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि सूचना प्राप्त हुई की एक कुएं में तीन बच्चियां गिर गई है। मृत बच्चियों में प्रीति कुमारी (8) सोनम कुमारी (6) सगी बहनें हैं। इनके पिता उदेश यादव हैं। वहीं तीसरी बच्चे चानो अपनी मां के मननदोहर ही रह रही थी।
