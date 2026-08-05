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झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 इनामी माओवादी गिरफ्तार; भारी मात्रा में मिला हथियार

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, सरायकेला
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झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों के पास से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं।

झारखंड में 3 नक्सली गिरफ्तार
झारखंड में 3 नक्सली गिरफ्तार

झारखंड में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सरायकेला में पुलिस ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने माओवादियों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए माओवादियों में सीपीआई (एम) के कमेटी सदस्य मदन महतो उर्फ शंकर महतो भी शामिल हैं।

झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए माओवादियों में से एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि, इस मामले में पुलिस ने दो सब-जोनल कमेटी के सदस्य सरायकेला के रहने वाले रवि सिंह सरदार और उसकी पत्नी मीना पहाड़िया उर्फ निपू पहाड़िया उर्फ मीरा को गिरफ्तार किया है। रवि की पत्नी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की रहने वाली है। तीनों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्हें चांडिल इलाके से गिरफ्तार किया गया है।

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तीनों पर कुल 22 लाख का इनाम

तीनों माओवादियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मदन महतो पर कुल 15 लाख का इनाम है, जबकि रवि सिंह और मीना पहाडि़या पर 5 लाख और 2 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस ने बताया कि मदन महतो के खिलाफ कुल 41 केस हैं और वो इन मामलों में वांछित है। इन माओवादियों के खिलाफ अपराधिक केसों के साथ ही यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इनके ऊपर सरायकेला के साथ ही पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मामले दर्ज हैं।

तीनों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रवि सिंह पर कुल 43 अपराधिक केस दर्ज हैं। रवि की पत्नी मीना पहाड़िया पर कुल 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि रवि सिंह सरदार असिम मंडल गैंग का सदस्य है और सुरक्षाबलों के साथ कई मुठभेड़ में शामिल रहा है।

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भारी मात्रा में हथियार बरामद

तीनों माओवादियों की गिरफ्तारी के साथ ही सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि माओवादियों के ठिकाने से एक एके-47 के साथ भारीत मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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