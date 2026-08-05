झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 इनामी माओवादी गिरफ्तार; भारी मात्रा में मिला हथियार
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों के पास से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं।
झारखंड में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सरायकेला में पुलिस ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने माओवादियों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए माओवादियों में सीपीआई (एम) के कमेटी सदस्य मदन महतो उर्फ शंकर महतो भी शामिल हैं।
झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए माओवादियों में से एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि, इस मामले में पुलिस ने दो सब-जोनल कमेटी के सदस्य सरायकेला के रहने वाले रवि सिंह सरदार और उसकी पत्नी मीना पहाड़िया उर्फ निपू पहाड़िया उर्फ मीरा को गिरफ्तार किया है। रवि की पत्नी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की रहने वाली है। तीनों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्हें चांडिल इलाके से गिरफ्तार किया गया है।
तीनों पर कुल 22 लाख का इनाम
तीनों माओवादियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मदन महतो पर कुल 15 लाख का इनाम है, जबकि रवि सिंह और मीना पहाडि़या पर 5 लाख और 2 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस ने बताया कि मदन महतो के खिलाफ कुल 41 केस हैं और वो इन मामलों में वांछित है। इन माओवादियों के खिलाफ अपराधिक केसों के साथ ही यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इनके ऊपर सरायकेला के साथ ही पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मामले दर्ज हैं।
तीनों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रवि सिंह पर कुल 43 अपराधिक केस दर्ज हैं। रवि की पत्नी मीना पहाड़िया पर कुल 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि रवि सिंह सरदार असिम मंडल गैंग का सदस्य है और सुरक्षाबलों के साथ कई मुठभेड़ में शामिल रहा है।
भारी मात्रा में हथियार बरामद
तीनों माओवादियों की गिरफ्तारी के साथ ही सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि माओवादियों के ठिकाने से एक एके-47 के साथ भारीत मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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