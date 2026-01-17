बिहार के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की पत्नी पर झारखंड में हमला, मारी गई गोलियां; तीन राउंड फायरिंग हुई
झारखंड के गोड्डा जिले में शनिवार शाम को हुई एक वारदात में बिहार के सासाराम में एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की 25 साल की पत्नी को कुछ अनजान बदमाशों ने गोली मार दी। महिला का अपने पति से तलाक को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वंदना कुमारी अपने पति के साथ चल रहे तलाक के एक पुराने मामले के सिलसिले में गोड्डा कोर्ट गई थी, और वहां काम होने के बाद अपने भाई के साथ बाइक से अपने पैतृक स्थान परसा जा रही थीं, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और पत्थरगामा पुलिस स्टेशन इलाके में सड़क पर उन पर गोली चला दी।
पत्थरगामा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शिव दयाल ने बताया कि बाइक सवार बदमाश उनका पीछा कर रहे थे और सड़क पर एक सुनसान जगह पर उन्हें रोककर तीन राउंड फायरिंग की। शिव दयाल ने कहा, 'दो गोलियां पीड़िता वंदना के पास से निकल गईं, जबकि एक गोली उनकी पीठ में लग गई। जिसके बाद उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए पत्थरगामा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में, उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें भागलपुर (बिहार) के एक अस्पताल में ले जाया गया।'
गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि इस मामले पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। एसपी ने कहा, 'हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं और बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। इस स्टेज पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि, पीड़िता के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे गोली मारने के लिए अपराधियों को सुपारी दी थी।' साथ ही उन्होंने बताया कि तलाक का विवाद पिछले कुछ सालों से चल रहा है। महिला के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि महिला की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है।