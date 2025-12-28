एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलने वाला इनाम 2 हजार से बढ़कर हुआ…

संक्षेप: इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना,निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।

मोटरवाहन से जुड़ी किसी गंभीर सड़क दुर्घटना के पीड़ित को दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (प्रथम एक घंटा) में अस्पताल पहुंचा कर इलाज उपलब्ध करवा कर जान बचाने में मदद करने पर अधिकतम 25 हजार रुपये पुरस्कार दिये जाएंगे। पहले पुरस्कार की राशि दो हजार रुपये थी। हादसे के शिकार व्यक्ति को मदद करने वाले व्यक्ति को राहवीर या नेक व्यक्ति कहा जाएगा। इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना,निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।

दरअसल, यदि एक से अधिक राह वीर मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के एक पीड़ित की जान बचाते हैं तो पुरस्कार की राशि यानी 25 हजार रुपये उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। यदि एक से अधिक राह वीर मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते हैं तो पुरस्कार की राशि प्रति पीड़ित 25 हजार रुपये होगी। यह राशि अधिकतम 25 हजार रुपये प्रति राह वीर (गुड सेमेरिटन)होगी। प्रत्येक राह वीर को नकद पुरस्कार के साथ प्रश्त्रिर पत्र भी दिया जाएगा। पूरे साल के दौरान सबसे योग्य राह वीर को अलग से सम्मानित किया जाएगा।