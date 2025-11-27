झारखंड में 'लाल खौफ' के खात्मे के 25 साल: नक्सलवाद पर कितनी लगाम लगी, कितना काम बाकी?

संक्षेप: लगातार कार्रवाई और सुदृढ़ रणनीति के चलते राज्य में नक्सलवाद सिमट चुका है। लाल आतंक के खात्मे के दौरान सुरक्षाबल को भी गंभीर नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक, अब तक 555 जवान शहीद हो चुके हैं

राज्य गठन के बाद से 25 सालों में पुलिस व केंद्रीय सुरक्षाबलों ने नक्सलवाद पर पूरी तरह नकेस कस दी है। नक्सल गतिविधियां अब झारखंड के 22 जिलों से कम होकर पश्चिमी सिंहभूम के दो थाना क्षेत्रों तक सिमट गई हैं। लगातार कार्रवाई और सुदृढ़ रणनीति के चलते राज्य में नक्सलवाद सिमट चुका है। लाल आतंक के खात्मे के दौरान सुरक्षाबल को भी गंभीर नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक, अब तक 555 जवान शहीद हो चुके हैं

नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 16 से हुई 4 झारखंड पुलिस के अनुसार, राज्य में इन 25 सालों के दौरान लगातार नक्सल विरोधी अभियान और सख्ती रणनीति का परिणाम यह रहा कि खौफ का खात्मा निर्णायक चरण में पहुंच गया है। इसका प्रमाण यह है कि वर्ष 2005 में जहां विशेष रूप से नक्सल प्रभावित एसआरई जिलों की संख्या 16 थी, वह सितंबर 2025 तक घटकर मात्र 4 रह गई है।

लाल आतंक के खात्मे में गई 555 जवानों की जान दुखद यह कि नक्सलियों के खात्मे के लिए जंग लड़ रहे सुरक्षा बलों के 555 जवान शहीद हो गए। इनमें 408 पुलिस जवान और केंद्रीय पुलिस बल के 147 जवान शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बदस्तूर जारी है।