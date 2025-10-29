Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़25 people died drowning in water on occasion of chhath in jharkhand
छठ पर्व पर मौत का साया! झारखंड में डूबने से 25 लोगों की मौत

छठ पर्व पर मौत का साया! झारखंड में डूबने से 25 लोगों की मौत

संक्षेप: महापर्व छठ झारखंड के साथ कई राज्यों में उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि, कुछ घरों के चिराग भी बुझ गए। छठ के दौरान सोमवार और मंगलवार को जलाशयों में डूबने से झारखंड में बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई।

Wed, 29 Oct 2025 07:45 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

महापर्व छठ झारखंड के साथ कई राज्यों में उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि, कुछ घरों के चिराग भी बुझ गए। छठ के दौरान सोमवार और मंगलवार को जलाशयों में डूबने से झारखंड में जहां बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिहार में 83 लोगों की मौत की सूचना है।

झारखंड की बात करें तो गिरिडीह जिले में सर्वाधिक सात, हजारीबाग और सिमडेगा में 4-4, जमशेदपुर के चांडिल में तीन, कोडरमा-देवघर में दो-दो और गढ़वा, चतरा और रांची में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, हजारीबाग के कटकमसांडी में तालाब में डूबने से दो सहोदर बहनों समेत चार की मौत हो गई। सिमडेगा के बानो में भी डूबने से चार बच्चियों की मौत हो गई। अन्य जिलों से मौत की सूचना है। इसके अलावा चतरा के दानरो नदी छठ घाट पर डूबने से एक किशो की जान चली गई। वहीं चतरा के प्रतापपुर में छठ पूजा के दौरान डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। कोडरमा में अलग-अलग जगहों पर डूबने से 24 घंटे के दौरान दो लोगों की मौत हो गई।

गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के धीरोसिंगा के दिलीप राय, नवडीहा ओपी के परांचीडीह की अंशु कुमारी, धनवार के चितरडीह के नंदलाल साव, दशरोडीह के धीरज कुमार तथा बिरनी के पिपराडीह गांव में एक बच्चे की डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा अन्य जगहों से डूबकर मौत की सूचना है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।