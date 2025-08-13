नवंबर में रद्द रहेंगी झारखंड की 25 जोड़ी ट्रेनें, क्या है वजह; रेलवे ने बताया
झारखंड की ट्रेनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खड़गपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण नवंबर में 25 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने नवंबर में रद्द कर दिया। इसमें टाटानगर से गुजरने वाली गोरखपुर, उदयपुर और भुज साप्ताहिक ट्रेनों के साथ कुर्ला एक्सप्रेस भी शामिल है।
रेलवे जोन के अनुसार, शालीमार-भुज साप्ताहिक एक्सप्रेस 8 से 18 नवंबर,गोरखपुर-शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 से 18 नवंबर, उदयपुर-शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 16 नवंबर और शालीमार-मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस 11 से 21 नवंबर तक रद्द होगी। वहीं, चक्रधरपुर मंडल में लोटापहाड़ स्टेशन के पास 25 अगस्त तक दिन बदलकर लाइन ब्लॉक होने वाला है। इससे टाटा-राउरकेला मेमू 16, 19 व 23 अगस्त, टाटा-इतवारी एक्सप्रेस 16, 19, 23 और 26 अगस्त को रद्द रहेगी।
बिलासपुर में चौथी लाइन कार्य के कारण टाटानगर से बिलासपुर एक्सप्रेस 23 से 26 अगस्त, संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस 23 और 25 अगस्त, हावड़ा-मुंबई की दो ट्रेनें 22 और 24 अगस्त, उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस 23 और 24 अगस्त, पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस 27 व 29 अगस्त, शालीमार-मुंबई एक्सप्रेस का परिचालन 23, 25, 26, 27 व 28 अगस्त को नहीं होगा। जानकारी के अनुसार, चांडिल में मालगाड़ी हादसे के बाद ट्रैक मरम्मत कार्य जारी रहने से मंगलवार को टाटानगर से चलने वाली तीन ट्रेनें रद्द रहीं। चक्रधरपुर रेल मंडल के अनुसार, टाटानगर-हटिया मेमू, टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस व झारग्राम-पुरुलिया मेमू का परिचालन रद्द किया गया।