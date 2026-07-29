27 लाख की आबादी पर सिर्फ 25 सरकारी एंबुलेंस, हेमंत सोरेन के राज्य झारखंड में बदहाल है स्वास्थ्य व्यवस्था
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था किस हालत में है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 27 लाख की आबादी वाले जमशेदपुर जिले में मात्र 25 सरकारी एंबुलेंस हैं।
झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमशेदपुर जिले में 27 लाख की आबादी पर मात्र 25 सरकारी एंबुलेंस हैं। वहीं, 108 की 16 एम्बुलेंस चालू हालत में हैं। इसके अलावा प्रसव के लिए अलग से 94 ममता वाहन हैं। लेकिन अस्पतालों में खड़ी एंबुलेंस सीएचसी से सिर्फ एमजीएम या सदर अस्पताल पहुंचाने के लिए हैं। आइए जानते हैं झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी हकीकत
वहीं, ममता वाहन सिर्फ प्रसव और एक साल तक के बच्चे के इलाज के लिए जाते हैं। 108 एंबुलेंस की बड़ी दिक्कत यह है कि शायद ही कभी किसी को मिल जाए और मरीज को अस्पताल सही तरीके से पहुंचा दे। जिले में इतनी एंबुलेंस के होने के बावजूद एक सप्ताह में दो मरीजों की मौत हो चुकी है। कई एंबुलेंस की स्थिति भी ठीक नहीं है। इससे मरीजों की जान की खतरा है।
मुख्यालय में शिकायत करेंगे
सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने कहा कि इस संबंध में पिछले दिनों एफआईआर की गई थी। बार-बार इस तरह की घटना हो रही है। लेकिन सुधार नहीं किया जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्यालय में करते हुए और सभी जानकारी देते हुए पत्र लिखूंगा और इनपर कार्रवाई की मांग करूंगा। इतना ही नहीं, सभी सीएचसी और पीएचसी की अधिकतर एंबुलेंस ठीक हैं फिर भी मैंने रिपोर्ट मांगी है कि कितनी एंबुलेंस ठीक हैं और कितनी खराब हैं। जिसमें गड़बड़ी होगी, उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा।
फोन करने पर नहीं मिल रही एंबुलेंस
शनिवार को भी गालूडीह में एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाने के लिए 108 एंबुलेंस को फोन किया गया, लेकिन काफी इंतजार के बावजूद एंबुलेंस नहीं पहुंची। अंततः परिजन उसे ऑटो से शहर के एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही कुछ देर में उसकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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