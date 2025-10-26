Hindustan Hindi News
झारखंड में स्वीकृत हुए 2.43 लाख घर, पीएम शहरी आवास योजना का डाटा जारी

संक्षेप: केंद्र सरकार प्रायोजित ‘सभी के लिए आवास मिशन- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के तहत 10 सालों में झारखंड के 2.43 लाख से ज्यादा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं।

Sun, 26 Oct 2025 07:04 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
केंद्र प्रायोजित ‘सभी के लिए आवास मिशन- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के तहत 10 सालों में झारखंड के 2.43 लाख से ज्यादा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए केंद्र द्वारा राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में 12,379.83 करोड़ का निवेश किया गया है। यह तथ्य केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अंतर्गत पीएम आवास योजना (शहरी) एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के 35 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत घरों के जारी आंकड़ों से पता चलता है।

पिछले 10 सालों का यह डाटा 21 अक्तूबर 2025 तक के लिए जारी किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 2,43,343 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें 1,63,140 घर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। घरों के निर्माण में कुल स्वीकृत केंद्रीय निवेश की राशि 12,379 करोड़ रुपए है। 10 सालों में राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में आवास योजना निर्माण के कार्य किए गए। इसमें सबसे अधिक रांची नगर निगम में रह रहे गरीब परिवार के लिए 33,875 आवास स्वीकृत किए गए, जिसमें से 19,178 पूरे हो चुके है। वहीं, 21,932 आवास अभी निर्माणाधीन है। सबसे कम केवल एक आवास गोमिया पंचायत के लिए स्वीकृत हुआ है।

गरीब लोगों को सम्मानजनक आवास दिए गए: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने जून 2025 में अपने कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे किए हैं। जून 2015 में शुरू इस योजना ने देश भर के करोड़ों शहरी परिवारों के लिए पक्के घर के सपने को साकार किया है। केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, 10 वर्षों में इस योजना ने न केवल गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को सम्मानजनक आवास देकर सशक्त बनाया है, बल्कि परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। इससे परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान कर उनका जीवन स्तर भी सुधारा है।

