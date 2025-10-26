झारखंड में स्वीकृत हुए 2.43 लाख घर, पीएम शहरी आवास योजना का डाटा जारी

संक्षेप: केंद्र सरकार प्रायोजित ‘सभी के लिए आवास मिशन- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के तहत 10 सालों में झारखंड के 2.43 लाख से ज्यादा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं।

केंद्र प्रायोजित ‘सभी के लिए आवास मिशन- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के तहत 10 सालों में झारखंड के 2.43 लाख से ज्यादा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए केंद्र द्वारा राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में 12,379.83 करोड़ का निवेश किया गया है। यह तथ्य केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अंतर्गत पीएम आवास योजना (शहरी) एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के 35 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत घरों के जारी आंकड़ों से पता चलता है।

पिछले 10 सालों का यह डाटा 21 अक्तूबर 2025 तक के लिए जारी किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 2,43,343 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें 1,63,140 घर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। घरों के निर्माण में कुल स्वीकृत केंद्रीय निवेश की राशि 12,379 करोड़ रुपए है। 10 सालों में राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में आवास योजना निर्माण के कार्य किए गए। इसमें सबसे अधिक रांची नगर निगम में रह रहे गरीब परिवार के लिए 33,875 आवास स्वीकृत किए गए, जिसमें से 19,178 पूरे हो चुके है। वहीं, 21,932 आवास अभी निर्माणाधीन है। सबसे कम केवल एक आवास गोमिया पंचायत के लिए स्वीकृत हुआ है।