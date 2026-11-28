परिसीमन के बाद 21 हो जाएंगी झारखंड की लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें भी बढ़ेंगी, आदित्य साहू का दावा
परिसीमन के बाद सभी राज्यों के साथ ही झारखंड में भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो सकती है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिलने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय बताते हुए कहा कि आगामी संसद सत्र में दोनों विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है।
इस मामले पर बात करते हुए आदित्य साहू ने बताया कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसके अनुसार झारखंड में लोकसभा की वर्तमान 14 सीटें बढ़कर 21 हो सकती हैं। वहीं विधानसभा की 81 सीटें बढ़कर लगभग 121 हो सकती हैं। इससे एसटी, एससी सहित विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और झारखंड की आवाज संसद और विधानसभा में अधिक मजबूती से उठ सकेगी। कांग्रेस और झामुमो सहित विपक्षी दल परिसीमन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं।
विरोध में थे झामुमो-कांग्रेस, पारित नहीं पाया था बिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परिसीमन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले अप्रैल 2026 में संसद में पर्याप्त बहुमत नहीं मिलने के कारण संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका था। उस समय केंद्र सरकार की ओर से संसद में परिसीमन विधेयक और इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर झारखंड में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था।
एसटी सीटों के घटने की जताई आशंका
झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने आशंका जताई थी कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से झारखंड में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या घट सकती है। झामुमो सांसद महुआ माजी समेत अन्य नेताओं ने इसे राज्य के आदिवासी-मूलवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए चिंताजनक बताया था। दोनों दलों ने स्पष्ट किया था कि वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में हैं, लेकिन इसे परिसीमन की शर्त से जोड़ना उचित नहीं है। तब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर न तो विपक्षी दलों के साथ पर्याप्त चर्चा की गई और न ही विधेयक का स्पष्ट प्रारूप साझा किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के रुख के अनुरूप झारखंड के गठबंधन सांसदों (झामुमो, कांग्रेस और राजद) ने भी लोकसभा में मतदान के दौरान विधेयक के विरोध में वोट किया था। दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका था और केंद्र सरकार को परिसीमन विधेयक वापस लेना पड़ा था। अब केंद्रीय कैबिनेट से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है। संसद में विधेयक दोबारा पेश किए जाने की स्थिति में झारखंड के इंडिया गठबंधन के सांसद अपने-अपने दलों के शीर्ष नेतृत्व के रुख के अनुरूप फैसला ले सकते हैं।
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