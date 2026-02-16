पुल पर पहुंचा और सबके सामने नदी में कूद गया, झारखंड में 20 साल के लड़के ने की खुदकुशी
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में सोमवार को एक 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना जिले के सपड़ा पुल की है, जहां युवक ने स्वर्णरेखा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में सोमवार को एक 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना जिले के सपड़ा पुल की है, जहां युवक ने स्वर्णरेखा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान वरुण (20) के रूप में हुई है, जो कपाली पुलिस चौकी क्षेत्र के तमोलिया का रहने वाला था। बताया गया है कि वह स्कूटर से सपड़ा पुल पर पहुंचा और इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उसने अचानक नदी में छलांग लगा दी।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। कुछ ही देर में गोताखोरों ने नदी से शव को बाहर निकाल लिया।
पुलिस ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया।
यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हेल्पलाइन से संपर्क करना जरूरी है। समय पर मदद कई जिंदगियां बचा सकती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें