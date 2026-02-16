Hindustan Hindi News
पुल पर पहुंचा और सबके सामने नदी में कूद गया, झारखंड में 20 साल के लड़के ने की खुदकुशी

Feb 16, 2026 07:58 pm IST पीटीआई, सरायकेला
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में सोमवार को एक 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना जिले के सपड़ा पुल की है, जहां युवक ने स्वर्णरेखा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान वरुण (20) के रूप में हुई है, जो कपाली पुलिस चौकी क्षेत्र के तमोलिया का रहने वाला था। बताया गया है कि वह स्कूटर से सपड़ा पुल पर पहुंचा और इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उसने अचानक नदी में छलांग लगा दी।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। कुछ ही देर में गोताखोरों ने नदी से शव को बाहर निकाल लिया।

पुलिस ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया।

यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हेल्पलाइन से संपर्क करना जरूरी है। समय पर मदद कई जिंदगियां बचा सकती है।

