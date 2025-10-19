झारखंड में जमकर हुई धनवर्षा, लोगों ने कर डाली 2 हजार करोड़ की खरीदारी

संक्षेप: रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत झारखंड के बाजार में धनतेरस पर शनिवार को जमकर धनवर्षा हुई। इस बार लगभग दो हजार करोड़ का कारोबार हुआ है। इसमें रांची और जमशेदपुर में करीब 700 करोड़ का कारोबार हुआ।

रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत झारखंड के बाजार में धनतेरस पर शनिवार को जमकर धनवर्षा हुई। इस बार लगभग दो हजार करोड़ का कारोबार हुआ है। इसमें रांची और जमशेदपुर में बराबर-बराबर करीब 700 करोड़ का कारोबार हुआ। पिछले साल राज्यभर में 1712 करोड़ का कारोबार हुआ था।

इस बार धनतेरस पर जीएसटी स्लैब में बदलाव का काफी असर देखा गया। सर्राफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, फर्नीचर समेत अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सुबह से ही बाजार में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। देर रात तक बाजार गुलजार रहे।

धनतेरस पर झारखंड की सड़कों पर 25000 नए दोपहिया वाहन और 4000 से अधिक चारपहिया वाहन उतरे। हर बार की तरह इस बार भी सबसे अधिक धन सोना-चांदी बाजार में बरसा। करीब 710 करोड़ से अधिक का कारोबार अकेले सर्राफा बाजार में हुआ। राज्य के सभी शहरों में सुबह से ही सर्राफा दुकानों में भीड़ जुटी रही। वहीं, दिन ढलने के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ती गई। आलम यह था कि शाम के वक्त बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों ने ग्राहकों का जोरदार स्वागत किया। कारोबार के मामले में ऑटोमोबाइल सेक्टर दूसरे नंबर पर रहा है। हालांकि, जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण इस बार सर्राफा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारोबार का अंतर कम रहा। ऑटोमोबाइल बाजार में 680 करोड़ से अधिक का व्यवसाय हुआ। इसी तरह प्रॉपर्टी में 210 करोड़, होम अप्लायंसेस बाजार में 150 करोड़, बर्तन में 110 करोड़, गैजेट में 60 करोड़, मोबाइल का कारोबार 40 करोड़, फर्नीचर सेक्टर में 30 करोड़ और अन्य क्षेत्रों में करीब 10 करोड़ का कारोबार हुआ। संताल-कोयलांचल के नौ जिलों को मिलाकर कुल 1342 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। सोना-चांदी में तेजी के बावजूद कई प्रतिष्ठानों में चांदी के सिक्के आउट ऑफ स्टॉक हो गए।

वहीं, धनतरेस पर पहले से बुक गहनों की डिलीवरी लेने के लिए सुबह से ही प्रतिष्ठानों में भीड़ दिखी। देर रात तक नई खरीदारी के लिए भी लोग पहुंचते रहे। इस दौरान लाइटवेट गहने, अंगूठी, ईयर रिंग्स, नोज पिन की सबसे ज्यादा मांग दिखी। बता दें कि पिछले साल की तुलना में सोने की कीमत में 45 हजार रुपये की तेजी है। साल 2024 में धनतेरस पर सोना 74,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो इस बार बढ़कर 1,19,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।