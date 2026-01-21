रांची में दर्दनाक हादसा! खुले नाले में बह गया ढाई साल का मासूम; मौत

संक्षेप: रांची के कांटाटोली गौस नगर गली नंबर सात में दो सगे भाई एक बड़े नाले में खेलते हुए गिर गए। डूबने से छोटे भाई ढाई वर्षीय फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े भाई साढ़े तीन वर्षीय अरहम को उसकी मां ने बचा लिया है।

रांची के कांटाटोली गौस नगर गली नंबर सात में दो सगे भाई एक बड़े नाले में खेलते हुए गिर गए। डूबने से छोटे भाई ढाई वर्षीय फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े भाई साढ़े तीन वर्षीय अरहम को उसकी मां ने बचा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, सगे भाई फरहान और अरहम अपने घर से मात्र 10 मीटर दूर नाले के पास एक खाली मैदान में खेल रहे थे। खेलते हुए दोनों फिसल कर नाले में गिर गए। जानकारी मिलते ही बच्चों की मां उसे बचाने के लिए पहुंची। मां ने अरहम को तो बचा कर नाले से निकाल लिया, पर फरहान गहराई में डूब चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ देर बार फरहान को भी नाले से निकाल आनन-फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल अरहम को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

जानकारी पाकर पहुंचे सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। थानेदार ने बताया कि नाले में डूबने के दौरान फरहान के पेट में बड़ी मात्रा में गंदा पानी चला गया था, जो मौत की वजह हो सकती है। इधर, मासूम फरहान की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।