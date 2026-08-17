खेत में काम कर रही थीं महिलाएं, तभी आ धमका हाथियों का झुंड; 2 महिलाओं की कुचलने से मौत
झारखंड के रामगढ़ जिले में हाथियों के झुडं द्वारा 2 महिलाओं को कुचलने का मामला सामने आया है। महिलाओं की मौत हो जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। ये घटना उस वक्त हुई, जब महिलाएं खेत में काम कर रही थीं। मृतक महिलाओं की पहचान 50 वर्षीय भानु देवी एवं 55 वर्षीय सबिना खातून के नाम से हुई है।
झारखंड के रामगढ़ जिले में हाथियों के झुडं द्वारा 2 महिलाओं को कुचलने का मामला सामने आया है। महिलाओं की मौत हो जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। ये घटना उस वक्त हुई, जब महिलाएं खेत में काम कर रही थीं। मृतक महिलाओं की पहचान 50 वर्षीय भानु देवी एवं 55 वर्षीय सबिना खातून के नाम से हुई है।
हाथियों के झुंड ने गांव में मचाया आतंक
जानकारी के मुताबिक, भानु और सबिना खेतों में काम कर रही थीं। इसी दौरान हाथियों का झुंड गांव में घुस आया है। एकसाथ आए इतने हाथियों को देखकर गांव वालों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड पहली बार बड़की पौना के मंदिर के पास तक पहुंचा था। इस कारण लोग और भी दहशत में आ गए।
हाथियों ने भानु-सबिना को कुचलकर मार डाला
लोग डर के मारे अपने-अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। लोगों ने अपने-अपने स्तर से उन्हें भगाने की कोशिश की। पटाखे भी चलाए गए, ताकि हाथियों को गांव से दूर भगाया जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ हाथी खेतों की तरफ भागे और वहां काम कर रहीं भानु देवी और सबिना खातून को कुचल दिया। इससे उन लोगों की मौत हो गई।
40 हाथियों का झुंड इलाके में घूम रहा है
इधर, सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गांव में घुसे झुंड में 8 से 10 हाथी थे। जानकारी में सामने आया कि बीते कई दिनों से लगभग 40 हाथियों का एक बड़ा झुंड रजरप्पा, गोला और मकनपुर के आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। यह झुंड भटक कर शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जिससे जान का खतरा बढ़ गया है।
रांची में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत
झारखंड की राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित बुचा घाटी में तेज रफ्तार एलपी ट्रक ने एक कार और तीन बाइक को अपनी चपेट में ले लिया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि रविवार को पिठोरिया से पतरातू की ओर जा रहा ट्रक (डब्ल्यूबी 38 एवाई-4739) पहले एक कार (डब्ल्यूबी 38 एवाई-4739) से टकराया और इसके बाद अनियंत्रित होकर तीन बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बाइक को ट्रक कई किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें