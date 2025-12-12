Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
2 trains will be cancelled for 28 days from tata to bilaspur and hatiya
टाटा से 2 ट्रेनें रहेंगी रद्द, 28 तक नहीं चलेगी; क्या है वजह

संक्षेप:

झारखंड में ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन 11 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द 28 दिन रहेगा।

Dec 12, 2025 09:47 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
झारखंड में ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन 11 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द रहेगा। बिलासपुर की ट्रेन के कारण टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस भी रद्द होगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश हुआ है।

इससे पूर्व लाइन ब्लॉक को लेकर टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस और टाटानगर-राउरकेला मेमू ट्रेन का परिचालन दिसंबर व जनवरी में 10 दिन तक रद्द करने का आदेश हुआ था। इससे टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस अप-डाउन में 20, 23, 27 और 30 दिसंबर के साथ 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को नहीं चलेगी, जबकि टाटानगर-राउरकेला मेमू ट्रेन का परिचालन 20, 23, 27 और 30 दिसंबर के बाद 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को बंद रहेगा।

चारों ट्रेनों के नहीं चलने से झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के हजारों यात्रियों को आवागमन में परेशानी होगी। रांची मंडल में लाइन ब्लॉक होने से टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस के साथ टाटा- हटिया मेमू ट्रेन को 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक अप-डाउन में रद्द किया गया है। चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण पुरी-ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 19 दिसंबर से 19 जनवरी (19, 22, 26 व 29 दिसंबर के साथ 2, 5, 9, 12, 16 व 19 के बीच 10 दिन टाटानगर नहीं आएगी। इससे ट्रेन कटक से संबलपुर होकर झारसुगुड़ा के रास्ते चलेगी। जबकि, हावड़ा-कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस 20, 23, 27 व 30 दिसंबर समेत 3, 6, 10, 13, 17 व 20 जनवरी को टाटानगर और कांटाबाजी-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस भी इस दिन से झारसुगुड़ा से अपडाउन करेगी।

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
