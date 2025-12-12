टाटा से 2 ट्रेनें रहेंगी रद्द, 28 तक नहीं चलेगी; क्या है वजह
झारखंड में ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन 11 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द 28 दिन रहेगा।
झारखंड में ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन 11 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द रहेगा। बिलासपुर की ट्रेन के कारण टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस भी रद्द होगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश हुआ है।
इससे पूर्व लाइन ब्लॉक को लेकर टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस और टाटानगर-राउरकेला मेमू ट्रेन का परिचालन दिसंबर व जनवरी में 10 दिन तक रद्द करने का आदेश हुआ था। इससे टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस अप-डाउन में 20, 23, 27 और 30 दिसंबर के साथ 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को नहीं चलेगी, जबकि टाटानगर-राउरकेला मेमू ट्रेन का परिचालन 20, 23, 27 और 30 दिसंबर के बाद 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को बंद रहेगा।
चारों ट्रेनों के नहीं चलने से झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के हजारों यात्रियों को आवागमन में परेशानी होगी। रांची मंडल में लाइन ब्लॉक होने से टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस के साथ टाटा- हटिया मेमू ट्रेन को 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक अप-डाउन में रद्द किया गया है। चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण पुरी-ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 19 दिसंबर से 19 जनवरी (19, 22, 26 व 29 दिसंबर के साथ 2, 5, 9, 12, 16 व 19 के बीच 10 दिन टाटानगर नहीं आएगी। इससे ट्रेन कटक से संबलपुर होकर झारसुगुड़ा के रास्ते चलेगी। जबकि, हावड़ा-कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस 20, 23, 27 व 30 दिसंबर समेत 3, 6, 10, 13, 17 व 20 जनवरी को टाटानगर और कांटाबाजी-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस भी इस दिन से झारसुगुड़ा से अपडाउन करेगी।