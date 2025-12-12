टाटा से 2 ट्रेनें रहेंगी रद्द, 28 तक नहीं चलेगी; क्या है वजह

संक्षेप: झारखंड में ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन 11 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द 28 दिन रहेगा।

झारखंड में ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन 11 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द रहेगा। बिलासपुर की ट्रेन के कारण टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस भी रद्द होगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश हुआ है।

इससे पूर्व लाइन ब्लॉक को लेकर टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस और टाटानगर-राउरकेला मेमू ट्रेन का परिचालन दिसंबर व जनवरी में 10 दिन तक रद्द करने का आदेश हुआ था। इससे टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस अप-डाउन में 20, 23, 27 और 30 दिसंबर के साथ 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को नहीं चलेगी, जबकि टाटानगर-राउरकेला मेमू ट्रेन का परिचालन 20, 23, 27 और 30 दिसंबर के बाद 3, 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को बंद रहेगा।