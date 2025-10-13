10 दिनों तक बदला रहेगा झारखंड की दो ट्रेनों का रास्ता, क्या होगा नाय रूट

आरा से रवाना साउथ बिहार 13 अक्तूबर, 20 अक्तूबर, 27 अक्तूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर के अलावा 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को टाटानगर स्टेशन न आकर चांडिल के बाद कांड्रा और सीनी होकर दुर्ग जाएगी।

चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस और ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस का मार्ग 10 दिनों तक बदलेगा। इससे आरा से रवाना साउथ बिहार 13 अक्तूबर, 20 अक्तूबर, 27 अक्तूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर के अलावा 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को टाटानगर स्टेशन न आकर चांडिल के बाद कांड्रा और सीनी होकर दुर्ग जाएगी। वहीं, ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 17 अक्तूबर, 24 अक्तूबर, 21 अक्तूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर व 15 दिसंबर को टाटानगर न आकर झारसुगोड़ा से संबलपुर-कटक होकर अप-डाउन करेगी।

इतवारी एक्सप्रेस 19 दिन रद्द : टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 14 अक्तूबर, 18 अक्तूबर, 21 अक्तूबर, 25 अक्तूबर, 28 अक्तूबर, 1 नवंबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर और 16 दिसंबर को अप-डाउन में रद्द होगी। ट्रेनों का मार्ग बदलने और परिचालन रद्द करने से टाटानगर समेत ओडिशा व छत्तीसगढ़ के चार-पांच सौ यात्रियों को रोज दिक्कत होगी। आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर होकर चलने वाली झाड़ग्राम-धनबाद मेमू ट्रेन 14 और 17 अक्तूबर को बोकारो तक चलेगी। टाटानगर-आसनसोल मेमू ट्रेन 14 अक्तूबर को आद्रा से लौटेगी। टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस का मार्ग 15 अक्तूबर को चांडिल के बाद बदलेगा। जबकि, बक्सर एक्सप्रेस 19 अक्तूबर डेढ़ घंटे लेट से टाटानगर आएगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी।