Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़2 trains route divert for 10 days in jharkhand

10 दिनों तक बदला रहेगा झारखंड की दो ट्रेनों का रास्ता, क्या होगा नाय रूट

आरा से रवाना साउथ बिहार 13 अक्तूबर, 20 अक्तूबर, 27 अक्तूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर के अलावा 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को टाटानगर स्टेशन न आकर चांडिल के बाद कांड्रा और सीनी होकर दुर्ग जाएगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरMon, 13 Oct 2025 08:23 AM
share Share
Follow Us on
10 दिनों तक बदला रहेगा झारखंड की दो ट्रेनों का रास्ता, क्या होगा नाय रूट

चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस और ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस का मार्ग 10 दिनों तक बदलेगा। इससे आरा से रवाना साउथ बिहार 13 अक्तूबर, 20 अक्तूबर, 27 अक्तूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर के अलावा 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को टाटानगर स्टेशन न आकर चांडिल के बाद कांड्रा और सीनी होकर दुर्ग जाएगी। वहीं, ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 17 अक्तूबर, 24 अक्तूबर, 21 अक्तूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर व 15 दिसंबर को टाटानगर न आकर झारसुगोड़ा से संबलपुर-कटक होकर अप-डाउन करेगी।

इतवारी एक्सप्रेस 19 दिन रद्द : टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 14 अक्तूबर, 18 अक्तूबर, 21 अक्तूबर, 25 अक्तूबर, 28 अक्तूबर, 1 नवंबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर और 16 दिसंबर को अप-डाउन में रद्द होगी। ट्रेनों का मार्ग बदलने और परिचालन रद्द करने से टाटानगर समेत ओडिशा व छत्तीसगढ़ के चार-पांच सौ यात्रियों को रोज दिक्कत होगी। आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर होकर चलने वाली झाड़ग्राम-धनबाद मेमू ट्रेन 14 और 17 अक्तूबर को बोकारो तक चलेगी। टाटानगर-आसनसोल मेमू ट्रेन 14 अक्तूबर को आद्रा से लौटेगी। टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस का मार्ग 15 अक्तूबर को चांडिल के बाद बदलेगा। जबकि, बक्सर एक्सप्रेस 19 अक्तूबर डेढ़ घंटे लेट से टाटानगर आएगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी।

पहले दिन ही 6 घंटे लेट पहुंची बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन

जमशेदपुर। बक्सर से टाटानगर आने के पहले दिन बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन रविवार को छह घंटे लेट हो गई। इससे परेशान एक यात्री ने टाटानगर स्टेशन पुस्तिका में शिकायत दर्ज कर रेलवे से समय पर ट्रेन चलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, शनिवार को बक्सर से बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन 3.30 घंटे लेट से खुली थी, जो पटना पहुंचने में 4.30 घंटे लेट हो गई। जसीडीह पहुंचने तक ट्रेन 5.15 घंटे लेट हो गई और अंत में टाटानगर में छह घंटे की देरी से पहुंची। हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग पर भी ट्रेनों का परिचालन सुधर नहीं रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।