टाटानगर से 2 ट्रेनें लंबे समय तक रद्द रहेंगी, बंद कर दी गई बुकिंग; अन्य रेलगाड़ियां भी होंगी प्रभावित
नागपुर मंडल रेलवे में लाइन मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के कारण टाटानगर से 2 ट्रेनें लंबे समय तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा, नागपुर में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर होकर चलने वाली संतरागाछी, शालीमार और हावड़ा की अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होने की संभावना है।
टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस का परिचालन 3 मई से 24 मई तक अप और डाउन दोनों दिशाओं में रद्द रहेगा। नागपुर मंडल रेलवे में लाइन मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के कारण यह आदेश जारी किया गया है। इसके चलते ट्रेन के स्लीपर क्लास की बुकिंग भी बंद कर दी गई है।
टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस के 20 फेरे अप-डाउन में रद्द होंगे। वहीं, नागपुर में ब्लॉक के कारण टाटानगर से गुजरने वाली शालीमार-मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस 4 से 26 अप्रैल तक 12 दिनों के लिए रद्द रहेगी, जबकि शालीमार-मुंबई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 4 से 24 अप्रैल तक 12 दिन रद्द रहेगी।
इतवारी एक्सप्रेस के रद्द होने से चार राज्यों के हजारों यात्रियों को रोजाना आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, नागपुर में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर होकर चलने वाली संतरागाछी, शालीमार और हावड़ा की अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होने की संभावना है।
टाटा की तीनों वंदे भारत ट्रेनें भी रोज होने लगीं लेट
जमशेदपुर। ट्रेनों को चक्रधरपुर से 62 किमी की टाटानगर तक दूरी तय करने में रविवार को छह घंटे लगे। टाटानगर की तीन बरहमपुर वंदे भारत, राउरकेला वंदे भारत एवं रांची वंदे भारत एक्सप्रेस भी एक से डेढ़ घंटे लेट चलीं।
ट्रेनों के लेट होने पर सोशल मीडिया पर दर्जनों लोगों ने शिकायत की, लेकिन बड़ाबाम्बो, राजखरसावां, सीनी, बिरबांस व गम्हरिया समेत अन्य छोटे स्टेशनों पर रुकने के कारण ट्रेनें लेट होती रहीं। दर्जनों शिकायत के बाद चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनों को समय से चलाने में असफल है। इससे ओडिशा, छत्तीसगढ़ व मुंबई मार्ग के सैकड़ों यात्रियों को रोकने से परेशान है। ट्रेन में हंगामे का माहौल हो गया था। दर्जनों यात्री गम्हरिया व कांड्रा स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर निजी वाहन से जमशेदपुर आए।
बताया जाता है कि, चक्रधरपुर पैसेंजर को गम्हरिया से टाटानगर स्टेशन आने में चार घंटे लग गए। उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस चक्रधरपुर से 5 घंटे 20 मिनट में टाटानगर पहुंची। इसके अलावा अहमदाबाद, इतवारी, आसनसोल, गीतांजलि समेत अन्य कई ट्रेनें भी चक्रधरपुर के बाद छोटे स्टेशनों पर बेवजह रुकने से लेट हुईं।
