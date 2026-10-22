मामूल विवाद में चाकूबाजी, झारखंड में 2 की हत्या; 3 घायल
झारखंड के दो जिलों में खौफनाक घटनाएं सामने आई हैं। यहां के जमशेदपुर और आदित्यपुर में पिछले दो दिनों में मामूली विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की दो घटनाओं में दो युवकों की हत्या कर दी गई। वहीं, तीन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। दोनों ही मामलों की पुलिस जांच कर रही है।
झारखंड के दो जिलों में खौफनाक घटनाएं सामने आई हैं। यहां के जमशेदपुर और आदित्यपुर में पिछले दो दिनों में मामूली विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की दो घटनाओं में दो युवकों की हत्या कर दी गई। वहीं, तीन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। दोनों ही मामलों की पुलिस जांच कर रही है।
पहली घटना कदमा थाना क्षेत्र के रामजनमनगर की है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वहीं, दूसरी घटना आदित्यपुर की खाऊ गली में हुई। यहां वेज रोल के ऑर्डर में देरी को लेकर हुए विवाद में मानगो निवासी युवक शेखर तिर्की की हत्या कर दी गई। आदित्यपुर की घटना में पुलिस ने फास्ट फूड दुकान संचालक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। दूसरी, ओर कदमा के रामजनमनगर में हुई हत्या मामले में आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है।
दोनों जगह मामूली विवाद में हुई हत्या
जमशेदपुर और आदित्यपुर में दो दिन में मामूली विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की दो घटनाओं में दो युवकों की हत्या कर दी गई। वहीं, तीन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। पहली घटना में कदमा के रामजनमनगर में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी, वहीं दूसरी घटना में आदित्यपुर की खाऊ गली में वेज रोल के ऑर्डर में देरी को लेकर हुए विवाद में मानगो निवासी युवक शेखर तिर्की की मौत हो गई। आदित्यपुर की घटना में पुलिस ने फास्ट फूड दुकान संचालक समेत तीन युवकों को हिरासत में लिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
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राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
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