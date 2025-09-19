गिरीडीह के गांव में मातम, 2 बहनों ने कुएं में कूद दे दी जान

झारखंड के गिरीडीह के सरिया के चिरुवां गांव में गुरुवार को उस समय मातम छा गया जब उत्क्रमित उच्च विद्यालय कपिलो की 9वीं कक्षा की दो छात्राओं ने गांव के ही एक कुएं में डूबकर अपनी जान गवां दी।

गिरीडीह के सरिया के चिरुवां गांव में गुरुवार को उस समय मातम छा गया जब उत्क्रमित उच्च विद्यालय कपिलो की 9वीं कक्षा की दो छात्राओं ने गांव के ही एक कुएं में डूबकर अपनी जान गवां दी। मृतक छात्राओं की पहचान 13 वर्षीय जाहिदा खातून, पिता तुफैल अहमद तथा 14 वर्षीय गुलवसा खातून, पिता मुख्तार अंसारी के रूप में हुई है। दोनों आपस में चेचेरी बहनें थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे दोनों छात्राएं स्कूल से घर के लिए निकलीं और सीधे गांव के खेत में स्थित कुएं की ओर चली गईं। थोड़ी देर बाद दोनों कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी । आसपास मौजूद लोगों को जब पता चला तो शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों की डूबकर मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाल पोस्टमार्टम हेतु बगोदर ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर, घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। किसी का कहना है कि दोनों बहनें कुएं के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थीं और अचानक फिसलकर कुएं में गिर गईं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दोनों ने खुदकुशी की है।