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लोहरदगा में दर्दनाक हदास! ट्रक ने स्कूटी को रौंदा; 3 सगे भाई-बहनों की मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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झारखंड के लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां स्कूटी और ट्रक की टक्कर में तीन सगे भाई-बहनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके के स्थानीय लोगों ने सड़क को जमा कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे।

लोहरदगा में दर्दनाक हदास! ट्रक ने स्कूटी को रौंदा; 3 सगे भाई-बहनों की मौत

झारखंड के लोहरदगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां भीषण सड़क हादसे में तीन सगे भाई-बहनों की मौत हो गई। भाई-बहन तेली धर्मशाला में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया और तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मुआवजे को लेकर स्थानीय लोगों ने देर रात 2 बजे तक सड़क को जाम कर दिया।

तीनों की मौत

मामला लोहरदगा के मिशन चौक का है। शुक्रवार देर रात बरवाटोली के रहने वाली तीनों भाई-बहन एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान रोहित और उनकी दो पहनें सपना और सृष्टि भी उनके साथ थीं। शादी में पहुंचने से पहले तीनों स्कूटी से फूल लेने के लिए गए थे। इस दौरान कृषि मार्केट के पास तेली धर्मशाला जाने के दौरान एक ट्रक ने उनको रौंद दिया। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई।

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मिली जानकारी के अनुसार, तेली धर्मशाला जाने के दौरान जब तीनों भाई-बहन स्कूटी से मिशन चौक के पास पहुंचे, तभी सेन्हा की तरफ से आ रहे बॉक्साइट लदे एक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि सपना और सृष्टि की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। रोहित को घायल अवस्था में इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही रोहित ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया।

मुआवजे की मांग

इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। इस दौरान परिजनों ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के साथ ही शहर में बॉक्साइट ट्रकों पर नियंत्रण की भी मांग की है। सड़क जाम में नगर परिषद अध्यक्ष अिल उरांव के साथ ही वार्डर पार्षद कुमार अभिषेक और भाजपा जिला अध्यक्ष अजय पंकज के साथ कई स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस टीम, सीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचकर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और फरार हुए ट्रक चालक की तलाश भी शुरू कर दी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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