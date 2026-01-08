खूंटी में दर्दनाक हादसा! ट्रक की टक्कर में उड़े कार के परखच्चे; 2 पादरियों की मौत
झारखंड के खूंटी जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक ट्रक और कार की टक्कर में दो रोमन कैथोलिक पादरियों की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है। इस हादसे की जानकारी देते हुए खूंटी के तोरपा पुलिस थाने के इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि हादसा बुधवार देर रात रांची-सिमडेगा मेन रोड पर हुआ है। मृतकों की पहचान फादर सुशील प्रवीण और फादर सुनील भेंगरा के रूप में हुई है। दोनों डोडमा के रहने वाले थे।
घायल को भेजा गया अस्पताल
इस घटना में दो पादरियों की मौत हो गई और एक बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। इस हादसे में घायल हुए फादर जॉनसन भेंगरा को पहले खूंटी के सदर अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से गंभीर हालत में उन्हें रांची स्थित रिम्स में रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज किया जा रहा है।
इस हादसे को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि तीनों पादरी तोरपा से डोडमा की ओर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुशील प्रवीण तिरू और फादर भेंगरा को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे को लेकर तोरपा से जेएमएम विधायक सुदीप गुरिया ने दुख जताते हुए कहा कि दोनों का जीवन सेवा, त्याग और मानवता के प्रति समर्पित था।