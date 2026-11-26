गुमला में दो महिलाओं की हत्या का मामला घरेलू विवाद और टूटते रिश्तों की ऐसी कहानी सामने ला रहा है। जिसमें न्यायालय तक पहुंचने के बाद भी दोनों महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकी। मिनी प्रिया कुमारी और राधिका कुमारी ने अपने-अपने पतियों के खिलाफ पहले ही मारपीट और प्रताड़ना के मामले दर्ज करा रखे थे।

गुमला में दो महिलाओं की हत्या का मामला घरेलू विवाद और टूटते रिश्तों की ऐसी कहानी सामने ला रहा है। जिसमें न्यायालय तक पहुंचने के बाद भी दोनों महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकी। मिनी प्रिया कुमारी (28वर्ष) और राधिका कुमारी (20वर्ष) ने अपने-अपने पतियों के खिलाफ पहले ही मारपीट और प्रताड़ना के मामले दर्ज करा रखे थे। लंबे विवाद के बाद शनिवार को दोनों पक्षों के बीच न्यायालय में समझौता हुआ।

घर लौटने के दो दिन बाद हत्या दोनों महिलाएं अपने-अपने पति के साथ घर लौटीं, लेकिन महज दो दिन बाद उनकी हत्या का मामला सामने आ गया। हत्या का आरोप उनके पति शिव शंकर साहू और नवीन साहू पर है।पुलिस ने दोनो को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच शनिवार को दोनों दंपतियों के बीच न्यायालय में समझौता हुआ। इसके बाद मिनी और राधिका अपने-अपने पति के साथ नदी टोली स्थित घर लौट आईं। सोमवार को न्यायालय में तारीख के लिए जाने के दौरान फिर विवाद होने की बात सामने आई है। इसी दिन सुबह करीब आठ से नौ बजे तक मिनी की अपनी मां हेमा देवी से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। परिजनों ने खोजबीन की तो ससुराल पक्ष की ओर से दोनों महिलाओं के रामरेखा घूमने जाने की बात बताई गई।

लेकिन लगातार संपर्क नहीं होने से परिजनों का संदेह बढ़ता गया। मंगलवार रात पूछताछ के दौरान दोनों महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि घर में ही टांगी और अन्य सामान से हमला कर दोनों की हत्या की गई और शवों को एंबुलेंस से सिमडेगा के वीरू जंगल ले जाकर दफना दिया गया। बुधवार को पुलिस ने दोनो आरोपियों की निशान देही पर शव बरामद कर गुमला लौट आई है।

शादी के 15-20 दिन बाद ही मायके लौट गई थी राधिका दूसरी महिला राधिका कुमारी सदर थाना क्षेत्र के लांजी चौली की रहने वाली थी। वर्ष 2023 में उसकी शादी रकमसेरा गांव निवासी नवीन साहू से हुई थी। वर्तमान में नवीन विंध्याचल नगर नदी टोली में रहता था और गांव में प्रज्ञा केंद्र चलाता था। दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। लेकिन शादी के महज 15 से 20 दिनों बाद ही राधिका ससुराल छोड़कर मायके लौट गई थी। उसने ससुराल में मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में मामला दर्ज कराया था।

आरोपी के माता-पिता को भी किया गया गिरफ्तार मामले में पुलिस ने शिवशंकर साहू औऱ नवीन साहू के पिता समेश्वर साहू और मां तिलेश्वरी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि गुमला एसपी हारिश बिन जमां ने की है। बता दें कि दोनों महिलाओं ने अपने-अपने पतियों के खिलाफ न्यायालय में मामले दर्ज कराए थे। मिनी ने मारपीट और भरण-पोषण को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू की थी। वहीं राधिका ने ससुराल में मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाया था। दोनों मामलों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार को समझौते के बाद दोनों महिलाओं का पति के साथ घर लौटना और इसके दो दिन बाद हत्या का मामला सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है।